Honduras'ta milletvekilinin ensesinde bomba patladı

Honduras’ın başkenti Tegucigalpa’da, ABD’ye yakınlığıyla bilinen Ulusal Parti milletvekili Gladys Aurora Lopez, Ulusal Kongre binasına giriş yaptığı sırada el yapımı olduğu değerlendirilen bir patlayıcıyla saldırıya uğradı. Lopez, saldırı sonrası yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, durumunun ciddi ancak stabil olduğunu bildirdi.

SIRTINDAN VE BAŞINDAN YARALANDI

Görüntülerde patlayıcının doğrudan Lopez’e isabet ettiği ve ortamın dumanla kaplandığı görülüyor. Saldırı sırasında milletvekili, sırtı ve başından yaralanarak yere yığıldı.

Olayın, Kongre’de yapılacak bir oturum öncesinde muhalefet destekçileri ile iktidar partisi yanlıları arasında yaşanan gerginlik sırasında meydana geldiği belirtiliyor.

Lopez’in üyesi olduğu Ulusal Parti, Honduras siyasetinde sağcı ve muhafazakar çizgisiyle biliniyor. Saldırı, ülke genelinde geniş kınamalara yol açarken, başkent Tegucigalpa’da güvenlik önlemleri artırıldığı ifade edildi.