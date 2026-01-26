Hakan Fidan Hamas heyeti ile görüştü

Hakan Fidan Hamas heyeti ile görüştü
Yayınlanma:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro üyeleri ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede, Gazze Barış Planı'nın ikinci aşaması ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Hamas Siyasi Büro üyeleri ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarının aktardığına göre görüşmede Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasıyla ilgili gelişmeler, Gazze’deki insani durum ve diğer bölgesel meseleler ele alındı.

Fidan; Türkiye’nin, Gazzelilerin haklarını savunmaya yönelik olarak Barış Kurulu başta olmak üzere çeşitli platformlarda yürüttüğü diplomatik faaliyetler konusunda da heyete bilgi verdi.

Fidan ayrıca, Gazze'de ihtiyaç duyulan insani yardımın ulaştırılması için çabaların kararlı biçimde devam edeceğini vurguladı.

Gazze Barış Kurulu için imzalar atıldı: Türkiye'yi temsilen imzayı Hakan Fidan attıGazze Barış Kurulu için imzalar atıldı: Türkiye'yi temsilen imzayı Hakan Fidan attı

FİDAN, GAZZE BARIŞ BİLDİRGESİNİ İMZALAMIŞTI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Davos Zirvesi'ndeki Gazze Barış Kurulu için imza törenine katılmış ve Türkiye adına Gazze Barış Bildirgesini imzalamıştı.

Toplantı sonrası basına açıklamalarda bulunan Fidan, Gazze’ye insani yardımların girmesi için atılması gereken adımların olduğunu ve bunların görüşüldüğünü söylemişti.

Fidan "Çalışmaya başlayan Filistinlilerden müteşekkil komitenin de ne türden ilk icraatları hayata geçirmesi gerekiyor, bunları şu anda masaya yatırdık. Bunlar oldukça tabi somut konular hayata geçtikçe gerek insani yardımlar konusunda gerek diğer hususlarda Barış Kurulunun daha kıymetli hal alacağını düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

