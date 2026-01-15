Güney Kıbrıs’ta rüşvet skandalı: Kayınbirader ve eski bakan istifa etti

Kendilerini Hollanda ve İngiltere merkezli Stratix Wealth adlı yatırım şirketinin yöneticileri olarak tanıtan kişiler, 150 milyon Euro’luk enerji yatırımı vaadiyle eski Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis ile temas kurdu. Markus Baumgartner ve Florin Georghiou isimlerini kullanan bu kişilerin sahte kimliklerle hareket ettiği daha sonra anlaşıldı.

ESKİ BAKANI MAAŞA BAĞLADILAR

Hürriyet'ten Ömer Bilge'nin haberine göre, Sahte yatırımcılar, eski bakan Lakkotripis ile Londra ve Amsterdam’da üç ayrı görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmeler sırasında uçak biletleri, otel konaklamaları ve restoran harcamalarının tamamı yatırımcı olduklarını söyleyen kişiler tarafından karşılandı. Taraflar arasında danışmanlık sözleşmesi imzalandı ve Lakkotripis’e üç ay boyunca aylık 5 bin Euro maaş ödendi.

SOSYAL MEDYADA PATLADI

Skandal, Rum liderin Lefkoşa’da 6 aylığına AB dönem başkanlığını devraldığı törenin hemen ardından patlak verdi. Geçen cuma günü, Emily Thompson adlı sahte bir sosyal medya hesabından yayımlanan video, Rum kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

İngiliz aksanlı bir kadının anlatımıyla servis edilen ve montajlandığı belirtilen görüntülerde, eski Enerji Bakanı Lakkotripis’in bir grup iş insanıyla konuştuğu görülüyor. Görüşmede, yatırımcıların yapacağı “bağışların”, Rum liderin seçim çalışmaları için bavullarla nakit olarak ya Hristodulidis’in özel kalem müdürü ve kayınbiraderi Haralambos Haralambu’ya ya da First Leydi Philippa Hristodulidis’in başkanı olduğu yardım kuruluşuna verilmesi talep ediliyor.

TELEKONFERANSLA KATILMIŞ

Gizli çekimlere yansıyan görüşmelere, Hristodulidis’in özel kalem müdürü ve kayınbiraderi Haralambos Haralambu’nun da telekonferans yoluyla katıldığı görülüyor. Bu durum, skandalın Rum liderliğinin en yakın çevresine uzandığı yönündeki tartışmaları artırdı.

İSTİFALAR GELDİ

Görüntülerin yayımlanmasının ardından Haralambos Haralambu, özel kalem müdürlüğü görevinden istifa etti. First Leydi Philippa Hristodulidis de başkanlığını yürüttüğü yardım kuruluşundaki görevinden ayrıldı.

POLİS İFADELERİ VE SORUŞTURMA

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Haralambu ile eski Enerji Bakanı Lakkotripis, soruşturmayı yürüten polise ifade verdi. İkilinin ifadelerinde, yatırım vaadiyle kandırıldıklarını ve sürecin bir tuzak olduğunu öne sürdükleri belirtildi.

"ARAŞTIRMA YAPILMADI"

Aylar süren görüşmeler boyunca ne özel kalem müdürü Haralambu’nun ne de eski bakan Lakkotripis’in, yatırımcı olduklarını iddia eden şirket hakkında ilgili devlet kurumlarından araştırma talep etmediği ortaya çıktı. Hayali şirket ve sahte yöneticiler, skandalın patlamasının ardından ortadan kayboldu.