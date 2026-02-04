Görüşmeler İstanbul'da mı olacak? Trump’tan İran’la müzakere açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile diplomatik görüşmelerin devam ettiğini duyurdu. Trump, geçici bütçeyi imzaladığı sırada Oval Ofis'te basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"ŞU ANDA İRAN İLE MÜZAKERE EDİYORUZ"

Başkan Trump, Tahran yönetiminin Washington ile bir anlaşma yapmak istediğini vurguladı. Trump, "(İran'la) bir şeyler yapılıp yapılmayacağını göreceğiz. Bir süre önce anlaşma yapma şansları vardı ama olmadı. Onlar müzakere etmek istiyorlar. Şu anda onlarla (İran'la) müzakere ediyoruz" ifadelerini kullandı.

GÖRÜŞME YERİ SORUSUNA YANIT VERMEDİ

Trump, İran ile yürütülen görüşmelerin nerede gerçekleştiği veya gerçekleşeceğine dair bir soruyu ise yanıtlamamayı tercih etti.

'PUTİN BANA VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU'

ABD Başkanı Donald Trump ilgili bir soru üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya bir hafta saldırmayacağına dair verdiği sözü hatırlatarak, bu taahhüdün tutulduğunu ifade etti. Trump, "Bu konu, pazar gününden pazar gününe kadardı. Sonra da dün gece Rusya, Ukrayna'ya sert bir darbe indirdi. O, sözünü tuttu. Biliyorsun, bir hafta uzun bir süre" dedi.

Trump, söz konusu bir haftalık sürenin sona erdiğine işaret ederek, Putin'den savaşı sonlandırmasını istediğini tekrarladı. Rusya-Ukrayna görüşmelerinden bir barış anlaşması çıkmasını arzuladıklarını da sözlerine ekledi.

ABD-RUSYA-UKRAYNA GÖRÜŞMESİ ABU DABİ'DE

Bu açıklamaların yapıldığı sırada, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD, Rusya ve Ukrayna temsilcilerinin Çarşamba günü Abu Dabi'de üçlü bir görüşme gerçekleştireceğini ve barış anlaşması için ileri müzakereler yürüteceklerini duyurdu. Taraflar arasındaki ilk üçlü görüşme ise 24 Ocak'ta yine Abu Dabi'de yapılmıştı.