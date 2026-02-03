Karşılıklı tehditlerin ardından! Trump Petro ile bir araya geldi

ABD Başkanı Donald Trump, Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro ile başkent Washington'da bir araya geldi.

TRUMP PETRO İLE BİR ARAYA GELDİ

Daha önce iki lider arasında yaşanan gerginliğin ardından bir araya gelen taraflar, Beyaz Saray'ın Doğu Salonu'nda basın mensuplarına poz verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. (3 Şubat 2026) // Fotoğraf: Anadolu Ajansı

NE OLMUŞTU?

ABD'nin Venezuela Lideri Nicolas Maduro'yu 3 Ocak'ta evinden eşiyle birlikte kaçırmasının ardından Trump; bir diğer Güney Amerika ülkesi Kolombiya'ya çeşitli tehditlerde bulunmuştu.

Kolombiya'nın uyuşturucunun merkezi olduğunu belirten Trump, “Kolombiya da çok hasta. Kokain üretmeyi ve ABD’ye göndermeyi seven hasta bir adam tarafından yönetiliyor ve bunu uzun süre yapamayacak” demişti.

ABD Başkanı Trump'ın sözlerine sert yanıt veren Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro da "Asker olmasam da savaşı ve yer altı mücadelesini bilirim. 1989'da bir daha silaha dokunmayacağıma yemin etmiştim ancak vatan için istemediğim silahları yeniden elime alırım" ifadelerini kullanarak rest çekti.

Gerginliğin yavaş yavaş sona ermesiyle ABD Başkanı Donald Trump, Petro ile görüşmek için sabırsızlandığını söylemişti.