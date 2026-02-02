Trump'ın hedef aldığı Küba'ya Rusya'dan destek

Yayınlanma:
ABD Başkanı Donald Trump'ın, baskı uyguladığı Küba'ya Rusya'dan destek geldi. Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla ile görüşen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Küba'ya yönelik baskılara karşı olduklarını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın; Venezuela'nın ardından hedefine aldığı ülkelerden biri olan Küba'ya, Rusya'dan destek geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Küba'ya yönelik ticari baskılara karşı olduklarını söyledi.

RUSYA'DAN KÜBA'YA DESTEK

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Sergey Lavrov'un Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Taraflar arasında görüşmede, Lavrov, Karayipler ülkesi üzerindeki ekonomik ve askeri baskıya, enerji tedarikini engelleme girişimleri de dahil olmak üzere, ilkesel olarak karşı olduğunu yineledi.

Yapılan açıklamada, Rusya'nın Küba'ya yönelik siyasi ve maddi desteğin devam ettirilmesine yönelik hazırlığın teyit edildiği belirtildi.

Trump hedefindeki ülkeleri tek tek saydı: Kanada 51, Grönland 52, Venezuela 53. eyalet olacakmışTrump hedefindeki ülkeleri tek tek saydı: Kanada 51, Grönland 52, Venezuela 53. eyalet olacakmış

TRUMP'IN KÜBA TEHDİTLERİ

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak'ta Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulama emrini imzalamıştı.

1 Şubat'ta yaptığı açıklamada ise Trump, Küba ile bir tür anlaşma yapabileceklerini düşündüklerini belirterek "Sanırım, biliyorsunuz, nazik davranacağız" dedi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

