Trump'ın hedef aldığı Küba'ya Rusya'dan destek

ABD Başkanı Donald Trump'ın; Venezuela'nın ardından hedefine aldığı ülkelerden biri olan Küba'ya, Rusya'dan destek geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Küba'ya yönelik ticari baskılara karşı olduklarını söyledi.

RUSYA'DAN KÜBA'YA DESTEK

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Sergey Lavrov'un Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Taraflar arasında görüşmede, Lavrov, Karayipler ülkesi üzerindeki ekonomik ve askeri baskıya, enerji tedarikini engelleme girişimleri de dahil olmak üzere, ilkesel olarak karşı olduğunu yineledi.

Yapılan açıklamada, Rusya'nın Küba'ya yönelik siyasi ve maddi desteğin devam ettirilmesine yönelik hazırlığın teyit edildiği belirtildi.

???????????????????? On February 2, Foreign Ministers of Russia & Cuba spoke over the phone.



Russia reaffirmed its principled opposition to economic & military pressure on #Cuba, including attempts to obstruct energy supplies.



Readiness to continue political & material support was confirmed. pic.twitter.com/uvonbQOkAd — MFA Russia ???????? (@mfa_russia) February 2, 2026

TRUMP'IN KÜBA TEHDİTLERİ

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak'ta Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulama emrini imzalamıştı.

1 Şubat'ta yaptığı açıklamada ise Trump, Küba ile bir tür anlaşma yapabileceklerini düşündüklerini belirterek "Sanırım, biliyorsunuz, nazik davranacağız" dedi.