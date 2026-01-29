Gazze’ye ölüm yağdıran İsrail’den skandal talep: İnsani yardımlar azaltılsın

İsrail ordusu, ABD tarafından desteklenen ateşkes anlaşmasının ikinci aşaması kapsamında, Gazze Şeridi'ne girmesi gereken 600 insani yardım tırının 3'te 2 oranında azaltılmasını talep etti.

İsrail ateşkese rağmen vurmaya devam ediyor: Gazze'de can kaybı 71 bini aştı!

YARDIM TIRLARI 3’TE 2 ORANINDA AZALTILSIN TALEBİ!

The Jerusalem Post gazetesinde yer alan habere göre, İsrail ordusu tarafından yapılan değerlendirmelerin Gazze Şeridi'ndeki nüfusun günde sadece 200 tıra ihtiyaç duyduğunu gösterdiğini iddia edilirken söz konusu yardım tırlarının Hamas tarafından "ele geçirildiği ve bölge üzerindeki kontrolünü güçlendirmek" için kullanıldığı öne sürüldü.

İsrail ordusu komuta kademesinin 10 Ekim'de varılan ateşkesin ilk aşamasında "uzun vadeli gıda güvenliğinin sağlanması ve ABD yönetimine iyi niyet göstermek adına günlük 600 yardım tırı geçişine onay verildiğini" ileri sürdüğü fakat ikinci aşamanın farklı olması gerektiğini düşündükleri bildirildi.

BM GAZZE’YE YETERLİ YARDIMIN GİTMEDİĞİNİ VURGULUYOR!

Birleşmiş Milletler (BM) ise ateşkesin ardından İsrail’in uyguladığı kısıtlamalar sebebiyle Gazze Şeridi'ne yeterli yardımın girmediğine işaret ediyor. Gazze'deki hükümetten yapılan açıklamalar ise İsrail'in ilk aşamada 600 tırın girişine izin verdiği iddialarıyla çelişiyor.

Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, 24 Kasım günü yaptığı açıklamada, "Ateşkes anlaşması ve günlük en az 600 yardım tırı ile ticari malzemenin girişini öngören bağlayıcı insani protokole rağmen, işgalci İsrail Gazze'ye günlük en fazla 200 tırın girişine izin veriyor.” ifadelerine yer vermişti.

İmamoğlu’ndan Gazze mesajı: Filistinlilerin kaderi tek bir liderin insafına bırakılamaz

The Jerusalem Post'ta yer alan habere göre, İsrail ordusunun ABD'nin Gazze için duyurduğu barış planı çerçevesinde kurulan Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi’nin (NCAG) "Hamas'ın işini kolaylaştırdığı" görüşünde olduğu ifade edildi. Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin kuruluşunun Hamas için sadece taktiksel bir geri çekiliş anlamına geldiğini ileri süren ordu kaynakları, Hizbullah'ın Lübnan'da yaptığı gibi, Hamas'ın bölgeyi perde arkasından kontrol etmeyi hedefleyeceğini iddia etti.

KOMİTE KAHİRE’DE ÇALIŞMALARINA BAŞLAMIŞTI!

Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki sınır kapısının açılması sonrası Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi, anlaşmanın ikinci aşaması kapsamında 16 Ocak günü Mısır’ın başkenti Kahire’de çalışmalarına başlamıştı. Ulusal Komite, Gazze’de günlük kamu hizmetlerini yürütmekle görevli, siyasi olmayan bir yapı olarak tanımlanırken Başkan Ali Şaas'ın yanı sıra 11 Filistinli isimden oluşuyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın planına göre bu komite, Gazze’deki geçiş sürecini yönetecek 4 ana yapıdan biri konumunda bulunuyor. Diğer yapılar Barış Kurulu, Gazze Yürütme Konseyi ve Uluslararası İstikrar Gücü olarak sıralanıyor.