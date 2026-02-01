Gazze'de can kaybı 71 bin 795'e çıktı

Yayınlanma:
İsrail'in Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 26 artarak 71 bin 795'e yükseldi.

İsrail, ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında hayatını kaybedenlerle ilgili son veriler paylaşıldı.

SON 24 SAATTE 26 ÖLÜ 68 YARALI

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 26 ölü ve 68 yaralı getirildiği ifade edildi. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği tarih olan 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 523 kişinin hayatını kaybettiği, 1433 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Dışişleri Bakanlığından İsrail'in Gazze Şeridi saldırılarına kınama

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybının 71 bin 795'e, yaralı sayısının da 171 bin 551'e çıktığı belirtildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında halen binlerce cenazenin bulunduğu da ifade ediliyor.

Kaynak:AA

