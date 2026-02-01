Dışişleri Bakanlığından İsrail’in Gazze Şeridi saldırılarına kınama

Dışişleri Bakanlığından İsrail’in Gazze Şeridi saldırılarına kınama
Yayınlanma:
Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin, "Gazze’deki barış sürecinin yeni bir aşamaya geldiği bir dönemde gerçekleştirilen bu saldırılar Gazze’de sükunet ve istikrarın tesisine yönelik uluslararası çabaları tehdit etmekte; İsrail’in bölgede barış istemediğini bir kere daha göstermektedir" dedi.

İsrail'in sabah saatlerinden itibaren Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 32 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İsrail'in son 24 saatte Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenleri sayısı 37'e yükseldi.

Gazze’ye ölüm yağdıran İsrail’den skandal talep: İnsani yardımlar azaltılsınGazze’ye ölüm yağdıran İsrail’den skandal talep: İnsani yardımlar azaltılsın

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN KINAMA

İsrail’in Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği saldırıları ve yaptığı ateşkes ihlallerine Dışişleri Bakanlığı tarafından kınama geldi.

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İsrail’in Gazze Şeridi'ne yönelik bugün (31 Ocak) gerçekleştirdiği saldırıları ve sürdürdüğü ateşkes ihlallerini şiddetle kınıyoruz. Gazze’deki barış sürecinin yeni bir aşamaya geldiği bir dönemde gerçekleştirilen bu saldırılar Gazze’de sükunet ve istikrarın tesisine yönelik uluslararası çabaları tehdit etmekte; İsrail’in bölgede barış istemediğini bir kere daha göstermektedir.

İsrail’in, ateşkesin korunması ve insani yardımların Gazze'ye engelsiz biçimde ulaştırılması başta olmak üzere, BM Güvenlik Konseyi kararıyla kabul edilen Barış Planı’nın tüm hükümlerine uymasının sağlanması gerektiğini yineliyoruz. Uluslararası toplumun, barış sürecinin ilerletilmesi yönündeki sorumluluğunu yerine getirmesi önem taşımaktadır."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

