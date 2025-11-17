Filistin'den uluslararası eylem çağrısı

Filistin Dışişleri Bakanlığı ve insan hakları örgütleri, İsrail’in Filistinli mahkûmların idam cezasına çarptırılmasını öngören yasa tasarısını meclisten geçirme çabaları üzerine uluslararası toplumu acil müdahaleye çağırdı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Ömer Avadallah, Ramallah kentinde düzenlediği basın toplantısında, İsrail’in gözaltı merkezlerini “Filistinli bireyleri fiziksel ve psikolojik olarak yok etmeyi amaçlayan işkence ortamlarına” dönüştürdüğünü ifade etti. Avadallah, tutukluların işkence, aşağılama, aç bırakma ve cinsel saldırılara maruz kaldığını, hatta İsrail’in Gazze’de teslim ettiği esirlerin cesetlerinde korkunç "istismar izleri" bulunduğunu aktardı.

ULUSLARARASI TOPLUMA YAPTIRIM ÇAĞRISI

Avadallah, İsrail askerlerinin Gazze’de tutuklulara yönelik kötü muameleyi yoğunlaştırdığını belirterek, uluslararası topluma bir dizi acil eylem çağrısında bulundu. Bu çağrılar arasında, işgalin yasa dışılığını tanımama, İsrail "askeri adalet sisteminin" kaldırılması ve "işgal devleti İsrail’e" yaptırım uygulanması yer aldı.

Filistinli insan hakları örgütlerinin de bu uygulamaları ifşa etmek ve mahkumları korumak amacıyla ulusal ve uluslararası kampanyalar başlattığını ve davaları takip edecek birleşik bir komite kurduğunu kaydeden Avadallah, Filistin hapishanelerinde halen 10 binden fazla Filistinli esir bulunduğunu, bunların arasında çocuk ve kadınların da yer aldığını hatırlattı.

İDAM CEZASI TASARISI

Filistinli tutukluların idam cezasına çarptırılmasını öngören yasa tasarısı, 10 Kasım’da İsrail meclisinde düzenlenen ilk oylamada kabul edilmişti. Tasarı, "kasıtlı veya ihmalkar bir şekilde" bir İsrail vatandaşının ölümüne yol açan ve bunu "ırkçı amaçlarla" yapan kişilere ölüm cezası verilmesini öngörüyor. Tasarının yasalaşması için iki oylamada daha kabul edilmesi gerekiyor.