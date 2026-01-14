FBI, Washington Post muhabirinin evini aradı: Haber yapması gerekçe gösterildi

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), gizli devlet belgelerini yasa dışı şekilde saklamak ve haber yapmakla suçlanan bir sözleşmeli devlet çalışanı hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, Washington Post muhabirinin evinde arama yaptı.

Washington Post gazetesinin haberine göre, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Washington Post muhabiri Hannah Natanson'ın Virginia'daki evinde arama yaparak telefonuna, bilgisayarına ve akıllı saatine el koydu.

Arama, gizli raporları evine götürüp saklamakla suçlanan sözleşmeli devlet çalışanı Aurelio Perez-Lugones hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yapıldı.

ABD ADALET BAKANI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Washington Post muhabiri Natanson'ın evinin ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) talebi üzerine başlatılan bilgi sızdırma soruşturması kapsamında arandığını söyledi.

HAPİSTE OLDUĞU BİLDİRİLDİ

Natanson'ın Pentagon ile sözleşmeli olarak çalışan bir kişiden edindiği gizli bilgilerle haber yaptığını öne süren Bondi, söz konusu bilgileri sızdıran sözleşmeli çalışanın şu anda hapiste olduğunu bildirdi.

"BU KİŞİ AMERİKA'NIN ULUSAL GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMUŞTUR"

FBI Direktörü Kash Patel, konuya ilişkin X'ten yaptığı paylaşımda, Washington Post muhabirinin evinin, sözleşmeli bir devlet çalışanından gizli askeri bilgileri elde edip haber yaptığı gerekçesiyle arandığını kaydetti. Patel, evi aranan Washington Post muhabiri Natanson hakkında, "Bu kişi, savaşçılarımızı tehlikeye atmış ve Amerika'nın ulusal güvenliğini tehlikeye sokmuştur." ifadesini kullandı.

OLAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü aktaran Patel, hassas askeri bilgileri sızdırmakla suçlanan kişinin yakalandığını açıkladı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

