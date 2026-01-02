FBI yılbaşı gecesi planlanan IŞİD saldırısını engelledi

FBI, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, FBI ve yerel kolluk kuvvetlerinin ortak çalışmasıyla yılbaşı gecesi planlanan bir terör saldırısının önüne geçildiğini duyurdu. Açıklamada, saldırıyı planlayan kişinin terör örgütü IŞİD'den doğrudan ilham aldığı ifade edildi.

Saldırı planına ilişkin ayrıntı paylaşmayan FBI, “FBI ve kolluk kuvvetleri, Kuzey Carolina’da yılbaşı gecesi olası bir terör saldırısını engelledi. Şüpheli, IŞİD’den doğrudan ilham alarak harekete geçen bir kişiydi” ifadelerini kullandı.

ŞÜPHELİ 18 YAŞINDA

FBI yetkilileri daha sonra düzenledikleri basın toplantısında, şüphelinin 18 yaşındaki Christian Sturdivant olduğunu ve Mint Hill’de ikamet ettiğini açıkladı. Yetkililer, Sturdivant’ın yaklaşık bir yıldır DEAŞ’tan ilham alarak saldırı planı yaptığı bilgisini paylaştı.

Şüphelinin, yabancı bir terör örgütüne maddi destek sağlamaya teşebbüs etmek suçlamasıyla yargılanacağı bildirildi.