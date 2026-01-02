MotoGp hazine sandığı: Yüzyılın koleksiyonu FBI baskınında ortaya çıktı

FBI, en çok aranan suçlulardan birini tutukladı ve onunla birlikte çok sayıda yarış motosikletine el koydu. 34 milyon euro değerinde nadir bir motosiklet koleksiyonunun sahibi kimdi?

Birkaç gün önce, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), resmi X hesabı aracılığıyla, kartellerle bağlantısı nedeniyle FBI'ın en çok aranan on firarisinden biri olan Kanadalı eski Olimpiyat şampiyonu Ryan James Wedding'in tutuklandığını duyurdu.

Eski Olimpiyat şampiyonu, hayatını spora adadıktan sonra uyuşturucu kaçakçılığına yöneldi ve bu da onu dünyanın en tehlikeli kartellerinden biri olan Sinaloa karteliyle ilişki kurmasına yol açtı .

FBI, yakalanmasına yol açacak bilgi için 15 milyon dolarlık ödül teklif etmişti ve birkaç yıl sonra, onu bulabildiler Ancak en büyük sürpriz, polisin garajında ​​saklandığı yeri görmesiyle yaşandı.﻿

Resmi açıklamaya göre, Meksika makamları, FBI, Kraliyet Atlı Polisi ve Los Angeles Polis Departmanı'nın ortak operasyonu sonucunda, aranan kişiyle bağlantılı dört konutta 62 yarış motosikleti, iki araç, çok sayıda sanat eseri, iki Olimpiyat madalyası, çeşitli belgeler, çok sayıda mermi ve bir ateşli silah şarjörü bulunarak ele geçirildi.

Ancak ilgi tamamen motosikletlere odaklanmıştı; zira bu olağanüstü koleksiyonun değeri yaklaşık 36 milyon euro olarak tahmin ediliyor ve efsanevi MotoGP yarışlarından birçok model öne çıkıyor.

Garajda Marc Márquez, Jorge Lorenzo, Andrea Dovizioso, Loris Capirossi ve Andrea Iannone'ye ait motosikletler bulundu, ancak ağırlıklı olarak Valentino Rossi'nin yarıştığı birçok model vardı; bunlar arasında kariyeri boyunca kullandığı iki Ducati modeli olan GP11 ve GP12'nin yanı sıra İtalyan pilotun şampiyonluğu kazandığı Aprilia 125cc de yer alıyordu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

