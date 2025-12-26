Eski Güney Kore Devlet Başkanı için hapis talebi!

Eski Güney Kore Devlet Başkanı için hapis talebi!
Yayınlanma:
Eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol’ün, sıkıyönetim girişimine ilişkin görülen davada 10 yıl hapis cezası alması talep edildi.

Güney Kore’de, özel yetkili savcı Cho Eun-suk liderliğindeki soruşturma ekibi, Seul Merkez Bölge Mahkemesi'nde sıkıyönetim girişimine ilişkin görülen davanın karar duruşmasında eski Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol için hapis cezası talep etti.

Seul Büyükelçiliği'nden Türk vatandaşlarına uyarıSeul Büyükelçiliği'nden Türk vatandaşlarına uyarı

10 YIL HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ!

Savcılar, ‘gözaltına alınmayı engelleme, kabine üyelerinin haklarını ihlal etme, yabancı basına yalan bilgiler yayma ve telefon kayıtlarını yok etme’ suçlamaları dahil Yoon için toplamda 10 yıl hapis cezası talep etti.

İddianamede, Ocak ayında müfettişlerin kendisini gözaltına almasını engellediği ifade edilen Yoon, "adaleti engellemek" ile suçlandı. Yoon'un ayrıca sıkıyönetim planının gözden geçirilmesi için düzenlenen toplantıya çağrılmayan 9 kabine üyesinin haklarını ihlal ettiği ve sıkıyönetim yürürlükten kaldırıldıktan sonra revize edilmiş bir bildiri hazırlayıp ardından imha ettiği öne sürüldü.

yoon.webp

NELER OLMUŞTU?

Eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, geçtiğimiz yıl 3 Aralık'ta "Muhalefetin devlet aleyhinde faaliyetlerde bulunduğu" iddiasıyla sıkıyönetim ilan etmişti. Bu sebeple Ulusal Meclis Yoon hakkında azil süreci başlatmıştı. Yetkileri askıya alınan ve tutuklanan Yoon, Güney Kore Anayasa Mahkemesi'nin Ulusal Meclis'in aldığı azil kararını onamasıyla resmen görevden alınmıştı.

Kaynak:DHA

Emekliye 5 lira yaptı: Başkan resmen açıkladı!
Emekliye 5 lira yaptı: Başkan resmen açıkladı!
Türkiye'nin en gözde yeri oldu: Turistler hücum etti yer bulan şanslı!
Türkiye'nin en gözde yeri oldu: Turistler hücum etti yer bulan şanslı!
Şişelenmiş su sandığınız kadar masum değil !
Ünlü bal markaları tek tek ifşa oldu!
Ünlü bal markaları tek tek ifşa oldu!
26 Ekim 2024'teki Kasımpaşa Samsun maçında ne olmuştu? İnanılmaz olay
Erden Timur kimdir? Erden Timur neden gözaltında?
Erden Timur kimdir? Erden Timur neden gözaltında?
İstanbullular dikkat! Valilikten korkutan uyarı: Dondurucu soğuklar geliyor
Fenerbahçe 128 milyon euroluk dev anlaşmayı KAP'a bildirdi
Fenerbahçe 128 milyon euroluk dev anlaşmayı KAP'a bildirdi
Çinliler lüx engelini de aşıyor: Çinli Maextro, Alman devlerini solladı
Çinliler lüx engelini de aşıyor: Çinli Maextro, Alman devlerini solladı
Fenerbahçe ile anlaştı Galatasaray'a gelmek için Osimhen'i aradı
Fenerbahçe ile anlaştı Galatasaray'a gelmek için Osimhen'i aradı
Dünya
Suriye'de camide intihar saldırısı düzenlendi
Suriye'de camide intihar saldırısı düzenlendi
Eski Güney Kore Devlet Başkanı'nın 10 yıl hapsi istendi
Eski Güney Kore Devlet Başkanı'nın 10 yıl hapsi istendi