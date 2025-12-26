Eski Güney Kore Devlet Başkanı için hapis talebi!

Güney Kore’de, özel yetkili savcı Cho Eun-suk liderliğindeki soruşturma ekibi, Seul Merkez Bölge Mahkemesi'nde sıkıyönetim girişimine ilişkin görülen davanın karar duruşmasında eski Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol için hapis cezası talep etti.

Seul Büyükelçiliği'nden Türk vatandaşlarına uyarı

10 YIL HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ!

Savcılar, ‘gözaltına alınmayı engelleme, kabine üyelerinin haklarını ihlal etme, yabancı basına yalan bilgiler yayma ve telefon kayıtlarını yok etme’ suçlamaları dahil Yoon için toplamda 10 yıl hapis cezası talep etti.

İddianamede, Ocak ayında müfettişlerin kendisini gözaltına almasını engellediği ifade edilen Yoon, "adaleti engellemek" ile suçlandı. Yoon'un ayrıca sıkıyönetim planının gözden geçirilmesi için düzenlenen toplantıya çağrılmayan 9 kabine üyesinin haklarını ihlal ettiği ve sıkıyönetim yürürlükten kaldırıldıktan sonra revize edilmiş bir bildiri hazırlayıp ardından imha ettiği öne sürüldü.

NELER OLMUŞTU?

Eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, geçtiğimiz yıl 3 Aralık'ta "Muhalefetin devlet aleyhinde faaliyetlerde bulunduğu" iddiasıyla sıkıyönetim ilan etmişti. Bu sebeple Ulusal Meclis Yoon hakkında azil süreci başlatmıştı. Yetkileri askıya alınan ve tutuklanan Yoon, Güney Kore Anayasa Mahkemesi'nin Ulusal Meclis'in aldığı azil kararını onamasıyla resmen görevden alınmıştı.