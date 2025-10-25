Eski cumhurbaşkanı vatandaşlıktan çıkarıldı

Kararname, haftalarca süren protestoların ardından adadan kaçan ve 14 Ekim'de görevden alınan Rajoelina'nın gelecekteki seçimlere katılamayacağı anlamına geliyor.

Resmi gazetede yayımlanan kararnamede, Rajoelina'nın 2014 yılında Fransız vatandaşlığı aldığı için Madagaskar vatandaşlığının iptal edildiği belirtildi. Yerel medya, kararnamenin fotoğraflarını internet üzerinden paylaştı.

Madagaskar için itidal çağrısı

YASAYA DAYANDIRILDI

Fransız yayıncı RFI, kararnameyi imzalayan yeni başbakan Herintsalama Rajaonarivelo'nun çevresinden doğruladığını açıkladı.

Kararnamede, gönüllü olarak yabancı uyruk alan bir Madagaskar vatandaşının Madagaskar vatandaşlığını kaybettiğini belirten yasalar gerekçe gösterildi.

2023 SEÇİMLERİNDE GÜNDEME GELDİ

Rajoelina'nın Fransız vatandaşlığı, verildikten yaklaşık 10 yıl sonra, Kasım 2023 seçimleri öncesinde ortaya çıktığında bir skandala neden olmuştu.

Bu durum, onun diskalifiye edilmesi için çağrılara yol açtı, ancak muhalefet partilerinin boykot ettiği tartışmalı seçimleri kazandı.

ÜLKEDEN KAÇMIŞTI

51 yaşındaki politikacı, 11 Ekim'de Ordu Albay Michael Randrianirina'nın CAPSAT biriminin, güvenlik güçlerinin şiddetle bastırmaya çalıştığı gençlerin önderliğindeki protesto hareketini bastırma emirlerini reddedeceğini açıklamasının ardından Madagaskar'dan kaçtı.

Madagaskar'da ordu yönetime el koydu: Yeni Cumhurbaşkanı yemin etti

YENİ YÖNETİMDEN İKİ YIL İÇİNDE SEÇİM VAADİ

Rajoelina daha sonra güvenliği için saklandığını söyledi, ancak nerede olduğunu açıklamadı.

Randrianirina 14 Ekim'de cumhurbaşkanı olarak yemin etti ve iki yıl içinde seçim yapılacağına söz verdi.