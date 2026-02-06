Epstein İsrail ajanı mı? Netanyahu ilk kez yanıt verdi

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan ve intihar ettiği iddia edilen pedofil milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atılmıştı.

Epstein'in İsrail ajanı olduğu ve İsrail'e ABD Başkanı Donald Trump'ın, Epstein Adası'nda çekilmiş müstehcen görüntülerini verdiği, Trump'ın da bu nedenle İsrail'in istediği her şeyi yaptığı öne sürülmüştü.

Eski başbakana Epstein soruşturması

NATANYAHU İDDİALARA İLK KEZ YANIT VERDİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, söz konusu iddialara ilişkin ilk kez konuştu.

Netanyahu, söz konusu iddiaları reddederek Jeffrey Epstein'in İsrail için çalışmadığını savundu.

Sosyal medya X hesabından açıklamada bulunan Netanyahu, Epstein'in eski İsrail Başbakanı Ehud Barak ile arasında "alışılmadık derecede yakın ilişkinin" olduğunu ifade etti.

Netanyahu, paylaşımında, Epstein ile Barak arasındaki bu ilişkinin, Epstein'in İsrail için çalıştığı anlamına gelmeyeceğini savundu.

Netanyahu söz konusu paylaşımında ayrıca eski Başbakan Barak'ın, 20 yıl önceki seçim yenilgisinin etkisinde kaldığını savunarak, "İsrail demokrasisini baltalamak için çalıştığını" iddia ederek, Barak'ı İsrail hükümetini baltalamak için faaliyetlerde bulunmakla suçladı.

Netanyahu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Jeffrey Epstein'ın Ehud Barak ile olan alışılmadık derecede yakın ilişkisi, Epstein'ın İsrail için çalıştığı anlamına gelmez; tam tersini kanıtlar. Yirmi yılı aşkın bir süre önce yaşadığı seçim yenilgisinin etkisinde kalan Barak, yıllardır İsrail demokrasisini baltalamak için saplantılı bir şekilde çalışıyor ve seçilmiş İsrail hükümetini devirmek için başarısız girişimlerde bulunan anti-Siyonist radikal solla işbirliği yapıyor. Barak'ın kişisel saplantısı, kitlesel protesto hareketlerini körüklemek, huzursuzluğu artırmak ve yanlış medya anlatılarını beslemek de dahil olmak üzere, İsrail hükümetini baltalamak için hem kamuoyu önünde hem de perde arkasında faaliyetlerde bulunmasına yol açtı."

Jeffrey Epstein's unusual close relationship with Ehud Barak doesn't suggest Epstein worked for Israel. It proves the opposite.



Stuck on his election loss from over two decades ago, Barak has for years obsessively attempted to undermine Israeli democracy by working with the… — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) February 6, 2026

EPSTEİN'İN ÖLMEDİĞİ İDDİASI

Jeffrey Epstein'in ölmediği iddiası dünya kamuoyunun gündemine bomba gibi düştü. Bu iddia ise Epstein'in YouTube ve Fortnite isimli oyundaki "littlestjeff1" kullanıcı adına dayandırılıyor.

Dosyalarda yer alan belgeerde Epstein’in sık sık oyun içi satın alımlar yaptığı görüldü. Bu belgelerde “Fortnite Tracker” adlı sitede Epstein tarafından “littlestjeff1” adıyla kullanılan hesabın, 3 Aralık 2023’te başlayan oyunda 8 Mart 2024’e kadar süren bölüme yükseldiği öne sürülüyor.

Epstein'in Fortnite hesabının, ölümünden 4 yıl sonra İsrail'den aktif kullanıldığı iddia ediliyor.

Epstein intihar etmedi mi? Dünyayı sarsacak görüntüler ortaya çıktı!