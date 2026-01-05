Endonezya'da sellerde can kaybı yükseldi

Endonezya'nın Kuzey Sulawesi eyaleti şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi ile mücadele ediyor.

Antara News'ün Ulusal Afet Yönetim Ajansından (BNPB) aktardığı bilgilere sel felaketinde eyaletin 3 bölgesini vuran sellerde 9 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin yaralandığı bildirildi. 5 kişiden ise haber alınamadığı kaydedildi.

102 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ, 5 EV SEL SULARINA KAPILDI

Haberde, etkilenen bölgelerdeki 102 kişinin geçici olarak güvenli alanlara tahliye edildiği ve 5 evin sel sularına kapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, bölgedeki elektrik ve telekomünikasyon hizmetlerinde kesintiler yaşandığı duyuruldu.

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda Kasım 2025'ten itibaren etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında 1177 kişi hayatını kaybetmişti.