Endonezya’da acı olay! Huzurevinde 16 kişi hayatını kaybetti

Endonezya’da, Sulawesi Adası’nda bulunan bir huzurevinde çıkan yangın, 16 kişiyi yaşamdan kopardı. Manado Emniyet Müdürü Irham Halid, acı olaya ilişkin düzenlediği basın toplantısında, "Werdha Damai huzurevindeki yangının dün geç saatlerde etkili olduğunu ve yetkililerin yangının çıkış nedenini soruşturmaya devam ettiğini" ifade etti.

“16 CAN KAYBI VAR”

Kuzey Sulawesi Emniyet Sözcüsü Alamsyah Hasibuan ise "Sahadaki ekiplerin tespitine göre şu ana kadar 16 can kaybı var. Çalışmalarımız sürüyor" açıklamasında bulundu.

İÇERDE YAKLAŞIK 30 KİŞİ VARDI!

Endonezya yerel medyasının yayınladığı görüntülerde, alevlerin binayı sardığı görülürken çevredeki kişilerin, yaşlı bir kişinin binadan kaçmasına yardım ettiği anlar kaydedildi.

Yerel medyaya açıklamalarda bulunan görgü tanıkları, "huzurevinin enkaza döndüğünü, geriye kalan yıkıntıların da kullanılamaz halde olduğunu" ifade ederken huzurevi görevlilerinin yaptığı açıklamada, kompleksin içinde olay sırasında yaklaşık 30 kişinin bulunduğu bildirildi. Yetkililer, yangının gece geç saatlerde söndürüldüğünü belirtti.