Dünya WhatsApp iddiasını konuşuyor: Mesajlar okunup saklanıyor

Meta’nın WhatsApp’ta sunduğu “uçtan uca şifreleme”nin gerçeği yansıtmadığı, şirketin kullanıcı mesajlarını okuyup sakladığı iddiaları çok uluslu bir grup tarafından yargıya taşınırken, Meta suçlamaları kesin bir dille reddetti. Ancak iki milyardan fazla kullanıcıyı ilgilendiren iddiaların doğrulanması halinde şirketi ağır yaptırımlar ve ciddi bir güven kaybı bekliyor.

Meta’nın 2014 yılında satın aldığı WhatsAppın uçtan uca şifreleme özelliği, uzun süredir güvenli iletişimin temeli olarak öne sürülürken, çok uluslu bir grup kullanıcı yazışmalarını 'gizli tutulmadığı' iddiası ile San Francisco’da şirkete dava açtı.

Dava dilekçesinde Meta ve WhatsApp, kullanıcıların özel yazışmalarına izinsiz erişmek ve bu içerikleri analiz etmekle suçlanıyor.

Davacılar, Meta'nın yaklaşık on yıldır uygulandığını savunduğu uçtan uca şifrelemenin tam olarak hayata geçirilmediğini ileri sürerek, şirketin kamuoyuna ve milyarlarca kullanıcıya verdiği gizlilik güvencelerinin gerçeği yansıtmadığını savunuyor.

WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi öncesi veri güvenliği yeniden gündemde

Meta, şirketin bile sohbetlerin içeriğine erişemediğini savunurken, Avustralya, Brezilya, Hindistan, Meksika ve Güney Afrika'dan üyeleri bulunan davacı grup şirketin WhatsApp'ın gizliliği hakkındaki kamuoyu açıklamalarının en iyi ihtimalle yanıltıcı, en kötü ihtimalle ise sahtekarlık olduğunu iddia ediyor.

MİLYARLARCA KULLANICININ GİZLİLİĞİ TEHLİKEDE İDDİASI

Dava, Meta'nın WhatsApp mesajlarını sakladığını, analiz ettiğini ve bunlara erişebildiğini öne sürerken milyarlarca kullanıcının gizliliğinin tehlikeye atıldığına işaret ediliyor.

Temel anlaşmazlık ise WhatsApp'ın uçtan uca şifreleme işlevi etrafında dönüyor. Meta, bu özelliği mesajları meraklı gözlerden (hatta Meta'nın kendi çalışanlarından bile) koruyan bir kalkan olarak tanımlıyordu.

Uygulamanın arayüzünde, kullanıcılara "yalnızca bu sohbetteki kişiler mesajları okuyabilir, dinleyebilir veya iletebilir" mesajı iletilse de davacılar bunun tam olarak uygulanmadığını savunuyor.

Dava dilekçesinde, Meta çalışanlarının kullanıcı mesajlarının içeriğine erişebildiği ve şirketin bu verileri düzenli olarak depolayıp incelediği öne sürülüyor. Davacılar, iddialarını hem kullanıcı deneyimlerine hem de isimleri gizli tutulan içerden kaynaklara dayandırıyor ve durumu Meta’nın “küresel çapta yürüttüğü bir dolandırıcılık” olarak tanımlıyor.

META İDDİALARI KESİN BİR DİLLE REDDETTİ

Meta sözcüsü Andy Stone ise söz konusu davayı “temelsiz bir hayal ürünü” olarak tanımlayarak, WhatsApp’ın uçtan uca şifreleme altyapısının güvenli olduğunu ve bu sistemin yaklaşık on yıldır aktif biçimde kullanıldığını hatırlattı.

Stone, şirketin davayı açan avukatlara yönelik yaptırım talebinde bulunacağını ve hukuki mücadeleyi mahkemede sürdüreceklerini ifade etti. Açıklamasında, "WhatsApp'taki mesajlarının şifrelenmediğine dair iddialar kesinlikle yanlış ve saçmadır" diyen Stone, kullanıcıların mesajlarının sohbetin tarafları dışında hiç kimse tarafından görülemeyeceğinin altını çizdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

