Dev şirkete dev ceza: Yüzlerce milyon lira ödeyecek

Dev şirkete dev ceza: Yüzlerce milyon lira ödeyecek
Yayınlanma:
Rekabet Kurulu, Coca-Cola'da gerçekleştirilen inceleme sırasında veri silindiği tespit edilmesi üzerine 282 milyon TL idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre; Coca-Cola’da gerçekleştirilen yerinde incelemede, inceleme başladıktan sonra veri silindiği tespit edildi.

282 MİLYON TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Bu tespit doğrultusunda şirketin yerinde incelemeyi engellediğine ve zorlaştırdığına hükmedilerek yaklaşık 282 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Coca-Cola'ya Türkiye'de dev ceza!Coca-Cola'ya Türkiye'de dev ceza!

Açıklamada, "Yerinde inceleme başladıktan sonra hiçbir cihazdan, hiçbir gerekçeyle veri silinmemeli. Tek bir silme işlemi dahi, şirketi cirosunun binde beşi oranında cezayla karşı karşıya bırakıyor. İncelemelerde en güncel, yüksek teknolojili cihazlar kullanılıyor ve veri silme girişimleri çok kısa sürede tespit edilebiliyor. İnceleme yalnızca işle ilgili verileri kapsıyor ve kişisel ya da özel nitelikli veriler inceleme kapsamı dışında tutuluyor" denildi.

"HUKUKİ ZORUNLULUK"

Yerinde inceleme yükümlülüklerinin eksiksiz yerine getirilmesi, tam ve şeffaf iş birliği sağlanmasının sadece hukuki bir zorunluluk değil; ağır cezalardan kaçınmanın da tek yolu olduğu vurgulanarak, "4054 sayılı Kanun kapsamında yerinde inceleme, rekabet ihlallerinin ortaya çıkarılmasında en kritik araçlardan biri. Kurum uzmanları; şirketlerin yöneticilerinin ve çalışanlarının bilgisayarlarında, mobil cihazlarında ve bilişim sistemlerinde bulunan işle ilgili tüm verileri inceleme ve çalışanlardan yazılı ve/veya sözlü açıklama isteme yetkisine sahip" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı: Yıllarca emekli maaşını çekti!
Yıllarca emekli maaşını çekti!
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı! Bakanlık harekete geçti
Bakanlık harekete geçti!
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı
Liselilerin pet şişe tuzağı çalıştı
Liselilerin pet şişe tuzağı çalıştı
SGK Uzmanı 2026 emekli maaşları için 'net rakam' verdi
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
SUV’dan sonra sıra karavanda
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
Meteoroloji saat saat açıkladı: Önüne katıp uçuracak
Önüne geleni savuracak
Meteoroloji saat saat açıkladı
Dünya
Dünyayı sarsan Louvre soygunu soruşturmasında yeni gelişme
Dünyayı sarsan Louvre soygunu soruşturmasında yeni gelişme
Suriye'de Alevi mahalleleri hedefte: Şam güçleri halka ateş açtı
Suriye'de Alevi mahalleleri hedefte: Şam güçleri halka ateş açtı