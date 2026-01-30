Danimarka’dan Suriye kararı! Sığınmacı vurgusu dikkat çekti

Danimarka’dan Suriye kararı! Sığınmacı vurgusu dikkat çekti
Yayınlanma:
Danimarka Dışişleri Bakanlığı, 2012 yılında kapatılan Şam Büyükelçiliği’nin 2026 yılı içerisinde tekrar açılacağını açıkladı. Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Suriye geçici hükümeti ile sığınmacıların geri dönüşü ve iadesi konusundaki iş birliğini artırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, parlamentonun Dış Politika Komitesi’ne yaptığı bilgilendirmede, 2012 yılında kapatılan Şam Büyükelçiliği’nin 2026 yılında yeniden hizmete açılacağını ve Suriye’ye bir büyükelçi atanacağını açıkladı.

Danimarka başbakanı Suriyelilerin geri dönmesi gerektiğini söylediDanimarka başbakanı Suriyelilerin geri dönmesi gerektiğini söyledi

“SIĞINMACILARIN İADESİNDE İŞBİRLİĞİNİ ARTIRMAK İSTİYORUZ”

Büyükelçiliğin tekrar açılmasıyla Suriye’deki olumlu gelişmeleri destekleme noktasında daha etkili olacaklarını ifade eden Rasmussen, “Suriye geçici hükümeti ile sığınmacıların geri dönüşü ve iadesi konusundaki iş birliğini artırmak istiyoruz" dedi.

danimarka-suriyedeki-buyukelciligini-y-1142428-339219.jpg

"BİZE DAHA İYİ FIRSATLAR SUNACAK"

Rasmussen, sözlerinin devamında "Geçtiğimiz kasım ayında Şam'a yaptığım ziyarette Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bu konuyu görüşmüştüm. Ülkede bir büyükelçiliğimizin bulunması, bu süreçleri takip etmek için bize daha iyi fırsatlar sunacak” açıklamasında bulundu.



Kaynak:DHA

