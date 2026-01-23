Çin Sahil Güvenliği batan dev gemiyi arıyor: Ölü ve yaralılar var

Güney Çin Denizi’nde Çin ile Filipinler arasında egemenlik tartışmalarına konu olan Scarborough Sığlığı (Huangyan Adası) yakınlarında Singapur bandıralı bir kargo gemisinin alabora olması üzerine iki ülke arama kurtarma çalışması başlattı. Olayda en az iki Filipinli denizcinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin ise kurtarıldığı açıklandı.

Çin ordusu tarafından yapılan açıklamaya göre, demir cevheri yüklü kargo gemisinin alabora olduğuna dair ihbar, cuma günü yerel saatle 01.30 sıralarında alındı. İhbarın ardından bölgede bulunan iki Çin Sahil Güvenlik gemisi ile bir kurtarma uçağı derhal arama çalışmalarına yönlendirildi.

Çin Sahil Güvenliği’nden yapılan bilgilendirmede, saat 12.30 itibarıyla 17 kişinin kurtarıldığı, bunlardan 14’ünün durumunun stabil olduğu, bir kişinin tedavisinin sürdüğü, iki kişinin ise tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirtildi.

Filipinler Sahil Güvenliği de operasyonlara katıldıklarını doğrulayarak, bölgeye iki gemi ve iki hava aracı gönderildiğini açıkladı. Filipinli yetkililer, gemide bulunan 21 mürettebatın tamamının Filipin vatandaşı olduğunu, kurtarılanların bir kısmının Çin Sahil Güvenliği tarafından sudan çıkarıldığını bildirdi.

Bodrum'da deniz ulaşımına fırtına engeli! Bir tekne karaya oturdu

YANGJİANG’A GİDİYORDU

Yetkililer, Singapur bayraklı geminin demir cevheri taşıyarak Çin’in güneyindeki Yangjiang kentine doğru seyir halinde olduğunu aktardı. Kazanın, Pekin’in 2012 yılında fiili kontrolünü ele geçirdiği Scarborough Sığlığı’nın yaklaşık 55 deniz mili kuzeybatısında meydana geldiği kaydedildi.

GERİLİM BÖLGESİNDE ORTAK OPERASYON

Scarborough Sığlığı, Güney Çin Denizi’nde Çin ve Filipinler başta olmak üzere birçok ülkenin egemenlik iddiasında bulunduğu stratejik bölgeler arasında yer alıyor. Filipinler bölgeyi “Bajo de Masinloc”, Çin ise “Huangyan Adası” olarak adlandırıyor. Zengin balıkçılık alanları ile petrol ve doğal gaz potansiyeli nedeniyle bölge, uzun süredir diplomatik ve askeri gerilimlere sahne oluyor.

Son olayda, iki ülkenin ihtilaflı bölgede eş zamanlı arama kurtarma çalışması yürütmesi dikkat çekerken, kayıp mürettebat olup olmadığına ilişkin arama faaliyetlerinin sürdüğü bildirildi.