Charlie Kirk'ün ölümü ABD'yi ikiye böldü: Charlie Kirk cinayetinin bilinmeyenleri…

ABD'de tanınmış muhafazakâr bir aktivist olan Charlie Kirk, Utah Valley Üniversitesi’nde (UVU) dün düzenlenen kalabalık bir açık hava topluluğuna konuştuğu sırada silah sesi duyuldu. Sosyal medyada dolaşıma giren görüntülerde, 31 yaşındaki Kirk’ün kısa bir süreliğine boynunu tuttuğu, boynundan kanlar aktığı ve ardından sandalyesinden düştüğü, katılımcıların panik içinde kaçıştığı görülüyor.

Kirk, ABD genelinde en az 15 üniversitede düzenlenecek “Amerika’nın geri dönüş turu” adlı konuşma turunun ilk durağı olarak Salt Lake City’nin yaklaşık 64 km güneyindeki UVU kampüsüne gelmişti. Saldırı öncesinde, avluda kurulan “Yanıldığımı Kanıtla” isimli tartışma masasında oturan Kirk izleyicilerin sorularını yanıtlıyordu.

Videolarda, Kirk’ün kitle katliamları ve trans bireyler üzerine bir öğrenciyle tartışırken vurulduğu görülüyor. Saldırıdan hemen önce bir öğrenci, ''Son 10 yılda kaç trans Amerikalı kitlesel katliam yaptı biliyor musunuz'' diye soruyor. ''Çok fazla'' diye yanıtlayan Kirk, kalabalık tarafından alkışlanıyor. Ardından öğrenci, “Son 10 yılda ABD’de toplam kaç kitlesel katliamcı oldu biliyor musunuz?” dedi. Kirk ise, “Çeteleri sayıyor muyuz, saymıyor muyuz?” diye karşılık verdi. Saniyeler sonra Kirk, Türkiye saatiyle 19.10, yerel saatle 12.10’da boynundan vuruldu. Kirk’ün eşi ve çocukları da olay anında orada olduğu belirtildi.

Üniversite sözcüsüne göre, kurşun kampüsteki Losee Center binasının çatısından veya açık bir penceresinden ateşlendi. Bina, etkinlik alanına yaklaşık 150 metre uzaklıktaydı.

CHARLİE KİRK KİMDİ?

Kirk, ABD’nin en tanınsn muhafazakâr aktivistlerinden ve medya figürlerinden biriydi. Başkan Trump’ın yakın destekçilerin biri olarak görülüyordu. Henüz 18 yaşındayken Dönüm Noktası ABD adlı muhafazakâr gençlik hareketini kurdu. Yıllar içinde, bu organizasyon ABD’deki en büyük muhafazakâr gençlik grubuna dönüştü.

Trump, 2024 başkanlık kampanyasında genç seçmenleri ve beyaz olmayan seçmenleri kendi tarafına çekme konusunda Kirk’e sık sık teşekkür etmişti. Kirk, ırk, toplumsal cinsiyet ve göç gibi konulardaki argümanlarıyla da sosyal medyada öne çıkan bir fıgürdü.

ABD Başkanı’nın oğlu Donald Trump Jr. ile yakın arkadaş oldu ve ocak ayında onunla birlikte Grönland’a giden ekipte yer aldı. Kirk’ün X platformunda 5,5 milyon takipçisi vardı. Aylık 500 binden fazla dinleyiciye ulaşan Charlie Kirk Show adlı podcast ve radyo programını sunuyordu. Cumhuriyetçi partiye yakın Fox News’te de sık sık görünüyordu.

2020’de yayımlanan ‘The MAGA Doctrine’ (ABD’yi yeniden büyük yapma doktrini) adlı kitabı en çok satanlar arasına girdi. Kirk, bir röportajında “Biz kültürü dönüştürmek istiyoruz” demişti.

SALDIRGAN KİM?

Utah Valisi Spencer Cox, yerel saatle akşam saatlerinde iki şüphelinin gözaltına alındığını söyledi ancak bir suçlama yöneltmedi. Daha sonra gözaltına alınan iki şüpheli serbest bırakıldı. Vali Cox, ayrıca ''Bu bir siyasi suikasttır'' dedi.

Utah Kamu Güvenliği Departmanı Başkanı Beau Mason, saldırganın tamamen siyah giyimli olduğunu açıkladı. Tek bir kurşun ateşlendiğini söyledi. Etkinlikte altı polis görev yapıyordu ve 3 binden fazla kişi vardı. Kirk’ün ayrıca özel güvenlik ekibi de bulunuyordu. Saldırgan hala yakalanmadı.

Kampüs 14 Eylül’e kadar kapatıldı. Üniversite, ''Charlie Kirk’ün trajik ölümü nedeniyle derin üzüntü duyuyoruz. Ailesine başsağlığı diliyoruz'' ifadelerine yerdiği bir açıklama yayımladı.

KİRK’İN ÖLDÜRÜLMESİNE TEPKİLER

ABD Başkanı Donald Trump, cinayeti ''Amerika için karanlık bir an'' olarak nitelendirdi ve Beyaz Saray’da bayrakların pazar akşamına kadar yarıya indirilmesini emretti. Beyaz Saray’dan yayımladığı videoda, Kirk’ü övdü ve muhaliflerini sert bir dille eleştirdi. ABD Başkanı, ''Charlie milyonlara ilham verdi. Bu, Amerika için büyük bir kayıp. Şiddetin sorumlusu, her gün Amerikalıları şeytanlaştıran radikal sol söylemdir” dedi.

ABD Eski Başkanları Joe Biden ve Barrack Obama ve eski Başkan Yardımcısı Kamala Harris de, ''X'' platformundan yaptıkları açıklamalarda, sadırıyı kınadı.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise, iki hafta önce Kirk’ü İsrail’e davet ettiğini belirterek, Kirk'i ''aslan yürekli bir İsrail dostu'' diye tanımladı.

ABD'de geçen hafta işinden çıkıp evine dönerken trende arkasında oturan bir erkek tarafından boğazı kesilerek öldürülen Ukraynalı mülteci Iryna Zarutska cinayetinin ardından bu hafta Kirk'in öldürülmesi ülkede ırk temelli kutuplaşmanın arttığına dair tartışmaları alevlendirdi.