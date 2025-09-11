Katar "ihanete uğradım" dedi: Güvenlik için yeni ortaklar arıyor

ABD medyasında yer alan haberlerde, "Doha'da Hamas liderlerini hedef alan İsrail saldırısından sonra Katar’ın üst düzey makamlarında ‘ihanete uğradıklarına’ ilişkin düşüncelerin hakim olduğuna” dikkati çekildi.

ABD medyasına konuşan iki kaynağa göre, Katar Başbakanı Şeyh el-Sani, ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkov'a ülkesinin “ihanet” olarak nitelendirdiği bu saldırıdan sonra Washington ile olan güvenlik ortaklığını yeniden değerlendireceğini söyledi ve “Doha'nın gerekirse güvenliğini destekleyecek başka ortaklar bulabileceğini” belirtti.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump’ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı iki telefon görüşmesinde, Katar’a yönelik bir daha saldırı düzenlememe taahhüdü istediği ve saldırılara ilişkin öfkesini açıkça dile getirdi. Ancak Netanyahu’nun dün yaptığı konuşmasında, yeni bir operasyon sinyali de verdiği ileri sürüldü.

Katar, Netanyahu'nun uluslararası adalete sevk edilmesini talep ederek, topraklarının hedef alınmasını en güçlü şekilde kınadı. Katar ayrıca, bugün İsrail saldırısını tartışmak için 14 Eylül Pazar ve 15 Eylül Pazartesi günü acil bir Arap-İslam zirvesine ev sahipliği yapacağını duyurdu.