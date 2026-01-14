Charlie Hebdo yine gündemde! İsviçre'deki bar yangınıyla ilgili "Yanmış Olanlar Kayak Yapar" karikatürü kriz yarattı

Yılbaşı gecesi çıkan yangında 40 kişi hayatını kaybetti ve 100'den fazla kişi yaralandı. Cuma günü Charlie Hebdo, ne yazık ki, 1979 yapımı Fransız komedi filmi "Les Bronzés font du Ski" ("Bronzlaşmış Olanlar Kayak Yapar") başlığına gönderme yapan, "Les brûlés font du Ski" ("Yanmış Olanlar Kayak Yapar") başlığıyla iki "kömürleşmiş" kayakçıyı gösteren bir karikatür yayınladı.

Bu açıklama İsviçre'de ve ötesinde büyük bir öfke dalgasına neden oldu. Evli çift, Charlie Hebdo ve karikatürün çizeri Eric Salsch hakkında Valais Kantonu Devlet Savcılığı'na şikayette bulundu. Çift, çizimin şiddet içeren tasvirlerle ilgili İsviçre ceza kanununu ihlal ettiğini, mağdurların onurunu zedelediğini ve trajediyi mizahla önemsizleştirdiğini iddia ediyor.

Bu tartışma, Charlie Hebdo'ya yapılan terör saldırısının 11. yıldönümünden sadece birkaç gün sonra ortaya çıktı.

7 Ocak'ta Fransa, 2015'te Paris'te bir dergi yazı işleri ofisinde silahlı saldırganların 12 kişiyi öldürmesinin üzerinden on bir yıl geçtiğini andı. Bu yıldönümü, hiciv ve ifade özgürlüğünün sınırları hakkındaki tartışmaları yeniden gündeme getirdi; bu nedenle son duyuru özellikle hassas bir nitelik taşıyor

Çift, başvuruda, cezai soruşturma başlatılmasını ve mahkumiyet kararı çıkması halinde trajedinin tüm mağdurlarına tazminat ödenmesini talep ediyor.