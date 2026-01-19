Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev'den istifa kararı!

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, istifa etme kararı aldığını açıkladı.

Radev; yarın istifasını Anayasa Mahkemesine sunacağını, görevini Cumhurbaşkanı Yardımcısı İliyana Yotova'ya devredeceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığında yaptığı açıklamada 9 yıllık çalışmalarını değerlendiren Radev, bu dönemde 7 kez geçici hükümet kurmak zorunda kaldığını hatırlattı.

Rumen Radev, aynı dönemde Bulgaristan'ın (Schengen alanına katılarak ve avroya geçerek) Avrupa entegrasyonunu tamamladığına işaret ederek bu iki başarının ülkeye maalesef huzur ve istikrar getiremediğini söyledi.

"OLİGARŞİ YÜRÜTME ORGANLARINA EL KOYDU"

Radev, son anayasal değişiklikler yoluyla oligarşinin yürütme organlarına el koyduğunu belirtti.

Radev, "Sonbahardaki halk protestoları iktidarı düşürerek mafyaya karşı bir görüş birliği oluşturdu." ifadelerini kullandı. Bulgaristan'daki vatandaşların siyasi hayal kırıklığından bahseden Radev, "Yeni bir toplumsal sözleşmeye muhtacız. Sonbahardaki protestolarda sokaklara dökülen gençlerimiz, artık Bulgaristan'ı terk etmek istemediklerini net şekilde ifade etti." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı görevini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yotova'ya devredeceğini bildiren Radev, "Yotova, bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimine kadar onurlu bir cumhurbaşkanı olacaktır." dedi.

ANAYASA MAHKEMESİ'NİN KARARI KABUL ETMESİ BEKLENİYOR

Radev'in istifası, Anayasa Mahkemesi tarafından kabul edilmedikçe hukuki geçerlilik kazanmıyor. Buna göre istifa süreci mahkemenin kararı ile netleşecek. Cumhurbaşkanı Radev'in görevden ayrılmasının ardından anayasal prosedür uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı İliyana Yotova, 22 Ocak 2027'ye kadar cumhurbaşkanlığı görevini üstlenecek.

Bulgaristan'da daha önce bir cumhurbaşkanının görev süresi dolmadan istifa etmemiş olması nedeniyle Radev'in kararı, ülkede "tarihi bir gelişme" olarak değerlendiriliyor.