Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Filistin sorununa ilişkin kapsamlı bir karar tasarısını onayladı. "Filistin sorununun barışçıl çözümü" başlıklı tasarı, 151 ülkenin evet oyuyla kabul edildi. İsrail ve ABD'nin de aralarında bulunduğu 11 ülke hayır oyu kullanırken, 11 ülke çekimser kaldı.

İŞGALİN SONA ERDİRİLMESİ VE İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM ÇAĞRISI

Kabul edilen karar, BM'nin Filistin sorunundaki sorumluluğunu yeniden teyit ediyor. Tasarı, İsrail'in 1967 sonrası işgalinin sona erdirilmesini, iki devletli çözümün desteklenmesini ve İsrail'in uluslararası hukuka uymasını talep ediyor.

GAZZE'NİN STATÜSÜ VURGULANDI

Kararda, 10 Ekim'de Gazze'de yürürlüğe giren, İsrail’in anlaşmaya karşın soykırım saldırılarını zaman zaman sürdürdüğü ateşkesten duyulan memnuniyet ifade edilirken, Gazze Şeridi'nde her türlü demografik veya bölgesel değişiklik girişim reddedildi. Gazze'nin, 1967'de işgal edilen Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulanıyor.

FİLİSTİN HALKININ HAKLARINA DESTEK

Karar tasarısı, İsrail'in Doğu Kudüs dahil 1967'den beri işgal altında tuttuğu tüm topraklardan çekilmesi çağrısında bulunuyor. Ayrıca Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkı ve bağımsız bir devlet kurma hakkı da teyit ediliyor. İsrail yerleşimci faaliyetlerinin durdurulması, müzakerelerin yenilenmesi ve uluslararası yardımların artırılması da talep ediliyor.

SURİYE KARARI

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, İsrail'in Suriye'nin Golan Tepeleri'ndeki varlığına ilişkin önemli bir kararı onayladı. "Suriye'nin Golan'ı" başlıklı karar tasarısı, 123 ülkenin evet oyuyla kabul edildi. İsrail ve ABD'nin de aralarında bulunduğu 7 ülke hayır oyu kullanırken, 41 ülke ise çekimser kaldı.

İŞGAL VE İLHAK YASA DIŞI İLAN EDİLDİ

Kabul edilen karar, İsrail'in Suriye Golan bölgesini işgalini ve fiili ilhakını yasa dışı ilan etti. Karar, bu durumun BM Güvenlik Konseyi'nin 1981 tarihli 497 sayılı kararına aykırı olduğunu ve bölgede kalıcı barışın önünde bir engel teşkil ettiğini vurguladı.

4 HAZİRAN 1967 SINIRINA ÇEKİLME ÇAĞRISI

Kararda, İsrail'den işgal altındaki tüm Suriye Golan bölgesinden, 4 Haziran 1967 tarihli sınıra kadar çekilmesi bir kez daha talep edildi. Ayrıca İsrail'e, Suriye ve Lübnan hatlarında müzakereleri yeniden başlatma ve önceki anlaşma taahhütlerine saygı gösterme çağrısı yapıldı.