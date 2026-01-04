Birleşmiş Milletler'e acil toplantı çağrısı

Birleşmiş Milletler'e acil toplantı çağrısı
Yayınlanma:
ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesinin ardından Güney Afrika Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne acil toplantı çağrısı yaptı.

ABD, Başkan Trump'ın talimatıyla Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu, başkent Caracas'a düzenlediği saldırı ile esir alarak New York'a getirdi. ABD, saldırıda en az 40 Venezuelalının hayatını kaybettiğini bildirdi.

bm-guney-afrika.webp

BM'YE ACİL TOPLANTI ÇAĞRISI

Dünyada şok etkisi yaratan operasyonun ardından Güney Afrika hükümetinden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne acil toplantı çağrısı geldi.

Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği askeri müdahaleyi ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun eşiyle yakalanarak ülkeden çıkarılmasının endişeyle karşılandığı ifade edildi.

Maduro sonrası Venezuela'nın geçici lideri belli olduMaduro sonrası Venezuela'nın geçici lideri belli oldu

Açıklamada, ABD'nin bu eyleminin, Birleşmiş Milletler (BM) üyesi devletlerin herhangi bir üye devletin toprak bütünlüğüne veya siyasi bağımsızlığına karşı güç tehdidinde bulunmaktan ya da güç kullanmaktan kaçınmasını öngören BM Şartı'nın 2’nci maddesini açıkça ihlal ettiği kaydedildi.

ABD’nin Venezuela eşkıyalığı! Maduro'nun kaçırılışı bakın nasıl yasallaştırılacak?ABD’nin Venezuela eşkıyalığı! Maduro'nun kaçırılışı bakın nasıl yasallaştırılacak?

Açıklamanın devamında, “Güney Afrika, uluslararası barış ve güvenliği korumakla görevli organ olan BM Güvenlik Konseyi'ni bu durumu ele almak üzere acilen toplanmaya çağırıyor” ifadelerine yer verildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

