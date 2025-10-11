Birleşik Arap Emirlikleri'nden Gazze ateşkesine ilişkin açıklama

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının ilk aşamasını memnuniyetle karşıladığını duyurdu. BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Abu Dabi yönetiminin, ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurusunu olumlu bir gelişme olarak gördüğü belirtildi.

Açıklamada, ateşkesin Gazze'deki Filistinlilerin acılarının sona erdirilmesi ve bölgede güvenlik ile istikrarın sağlanmasına yönelik "önemli ve olumlu bir adım" olduğu ifade edildi.

ARABULUCULARA TAKDİR VE İTİDAL ÇAĞRISI

BAE, anlaşmanın sağlanması için diplomatik çaba gösteren ülkelere teşekkür etti. Açıklamada, Türkiye, Mısır ve Katar'ın ateşkes sürecine yaptıkları katkının takdirle karşılandığı vurgulandı.

Tüm taraflara seslenen BAE, ateşkes anlaşmasının hükümlerine tam olarak uyulması ve bu süreçte itidal gösterilmesi çağrısında bulundu.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU VE İNSANİ YARDIM ÇAĞRISI

BAE Dışişleri Bakanlığı, ateşkesin sadece çatışmaları durdurmakla kalmayıp, aynı zamanda daha geniş bir siyasi sürece zemin hazırlaması gerektiğini belirtti. Açıklamada, ateşkesin, Filistinlilerin haklarını güvence altına alan, bölgede güvenlik ve istikrarı yeniden tesis eden adil ve kalıcı bir çözümün (iki devletli çözüm) yolunu açtığı ifade edildi.

BAE, bu önemli ilerlemenin üzerine gidilerek, kapsamlı bir siyasi sürecin yeniden başlatılması ve bölge halkları için güvenlik, barış ve refahın sağlanmasının önemini vurguladı.

Son olarak, BAE, İsrail'in yıkıma uğrattığı Gazze Şeridi'ne acil insani yardımın güvenli ve engelsiz şekilde ulaştırılması gerektiğinin altını çizerek, gerilimi sona erdirme çabalarını desteklediğini yineledi.

Gelişme: Öte yandan, İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamada, Mısır'da varılan anlaşma sonrası Gazze Şeridi'nde ateşkesin yerel saatle 12.00'de devreye girdiğini ve İsrail askerlerinin "sarı hat" olarak tanımlanan noktalara doğru kısmi çekilmesinin tamamlandığını duyurmuştu.