Birçok ülke lideri orada! Davos'ta acil tahliye

Dünya çevresinden birçok liderin bulunduğu, İsviçre'nin Davos kasabasında devam eden Dünya Ekonomik Forumu (WEF) etkinlik alanı, yangın ihbarı üzerine boşaltıldı. Olay, Kongre Merkezi'nin yakınında duman görülmesi üzerine gerçekleşti.

ALAN GÜVENLİK AMACIYLA BOŞALTILDI

ABD'li FOX Business kanalının muhabiri Edward Lawrence, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, WEF'e ev sahipliği yapan Kongre Merkezi'nin, yakınındaki bir bölgeden dumanlar yükselmesi nedeniyle tahliye edildiğini duyurdu. İtfaiye ekipleri ihbar üzerine hızla olay yerine intikal etti.

TAHLİYE KONTROL SONRASI SONA ERDİ

İtfaiyenin gerekli kontrolleri yapmasının ardından tahliye işlemi sonlandırıldı. İngiltere merkezli LBC gazetesinin haberine göre, dumanın kaynağının Kongre Merkezi'nin hemen yakınındaki küçük bir ahşap kulübede çıkan yangın olduğu anlaşıldı. Çıkan yangının küçük çaplı olduğu ve herhangi bir can veya mal kaybına yol açmadığı belirtildi.