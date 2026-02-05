Bill Gates’ten Epstein itirafı geldi

Onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu ve satın aldığı adasında fuhuş ağı kurduğu için tutuklanan Epstein, 2019 yılında hapishanedeki hücresinde ölü bulundu. Hakkındaki iddiaların ardından ABD Adalet Bakanlığı Epstein'in mailinde yer alan belgeleri yayımlamaya başladı.

Milyonlarca belge içinde dünyada tanınan birçok ünlü isim ve siyasilerin de Epstein ile ilişkileri olduğu ifşa oldu. Skandallar silsilesi her geçen gün katlanarak devam ederken bu isimlerin arasında 'hayırsever' olarak sürekli şekilde pazarlanan Microsoft kurucusu Bill Gates da yer aldı.

Bill Gates'in eski eşi: Bu pislikten kurtulduğum için mutluyum

APTALLIK DEDİ PİŞMAN OLDUĞUNU AÇIKLADI

Microsoft'un kurucu ortağı ve eski Üst Yöneticisi (CEO) Bill Gates, "Epstein ile vakit geçirmekten pişmanlık duyduğunu" söyledi. Avustralya merkezli 9 News sitesine röportaj veren Gates, hakkındaki iddialara yanıt verdi.

2011 yılında Epstein ile tanıştığını ve sonrasında 3 yıl kadar kendisi ile birçok defa akşam yemeği yediklerini söyleyen Gates, "Odak noktası her zaman çok zengin insanları tanıması ve onlardan küresel sağlık için para alabileceğini söylemesiydi. Geriye dönüp baktığımda, bu bir çıkmaz sokaktı." şeklinde konuştu.

Epstein skandalı: İngiltere de gizli belgeleri açacak

Epstein ile geçirdiği vakti aptallık olarak niteleyen Gates, kendisini tanıdığı için de pişma olduğubnu söyledi: "Görünüşe göre Jeffrey kendine bir e-posta yazmış. Bu e-posta asla gönderilmemiş. E-posta yanlış. Bu yüzden orada ne düşündüğünü bilmiyorum. Bana bir şekilde saldırmaya mı çalışıyordu? Ama onunla geçirdiğim her dakika bana bunu hatırlatıyor, pişmanım ve yaptığım için özür diliyorum." ifadelerini kullandı.

RUS KIZLARLA İLİŞKİ YAŞADIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Dosyalarda yer alan bazı e-postalarda, Gates'in "Rus kızlarla" yaşadığı ilişkilerin ardından cinsel yolla bulaşan bir hastalığı o dönemki eşi Melinda'dan gizlemeye çalıştığı iddialarına yer verilmişti.