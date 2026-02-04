Bill Gates'in eski eşinden itiraf gibi Epstein açıklaması: Bu pislikten kurtulduğum için mutluyum

Melinda French Gates, Adalet Bakanlığı'nın Jeffrey Epstein soruşturmasına dair yayımladığı ve eski kocası Bill Gates'e yeni atıflar içeren belgeler hakkında konuştu.

'İNANILMAZ BİR ÜZÜNTÜ'

Yayımlanan videoda, French Gates "inanılmaz bir üzüntü" duyduğunu söyledi. French Gates, "Hiçbir kız, Epstein ve çevresindeki çeşitli insanlar tarafından maruz kaldıkları duruma maruz kalmamalı" dedi.

‘BILL SORULARA CEVAP VERMELİ’

2021'de Gates'ten boşanan French Gates, son yayınlanan dosyalardaki ayrıntıların evliliğinin "çok, çok acı verici zamanlarını" hatırlattığını belirtti. "Orada kalan sorular ne olursa olsun... bu sorular o insanlara ve hatta eski kocama yöneltilmeli" diyen French Gates, "Bu sorulara cevap vermesi gerekenler onlar, ben değilim" ifadesini kullandı.

‘ORADAKİ PİSLİKTEN UZAKLAŞTIĞIM İÇİN MUTLUYUM’

French Gates, "Oradaki tüm pisliklerden uzaklaştığım için çok mutluyum" diyerek, evliliğini ve Bill & Melinda Gates Vakfı'nı "terk etmek zorunda olduğunu" hissettiğini söyledi. Daha önce, eski kocasının Epstein ile ilişkisinin boşanma kararındaki birçok faktörden biri olduğunu açıklamıştı.

"UMARIM ADALET YERİNİ BULUR"

NPR'ye konuşan French Gates, "Kendi üzüntümü bir kenara bırakıp o genç kızlara bakarak 'Tanrım, o kızlara bu nasıl oldu?' diyebiliyorum. En azından ben hayatıma devam edebildim ve umarım şimdi kadın olan o kızlar için adalet yerini bulur" dedi.

EPSTEIN VE GATES HAKKINDA İDDİALAR

Yayınlanan son belgeler, Epstein'ın 2013 yılında yazdığı ve Bill Gates hakkında evlilik dışı ilişkiler de dahil bir dizi iddiayı içeren e-posta taslaklarını ortaya koydu. Epstein'ın bu mesajları gönderip göndermediği ise belirsizliğini koruyor.

BILL GATES'İN SÖZCÜSÜNDEN YANIT

ABC'ye konuşan Bill Gates'in sözcüsü, bu iddialar hakkında, "Bu iddialar tamamen saçma ve tamamen yanlış. Bu belgelerin gösterdiği tek şey, Epstein'ın Gates ile sürekli bir ilişkisi olmadığı için duyduğu hayal kırıklığı ve onu tuzağa düşürmek ve itibarını zedelemek için ne kadar ileri gidebileceğidir" açıklamasını yaptı. Gates, geçen yıl Wall Street Journal'a verdiği bir röportajda ise Epstein ile "zaman harcamakla aptallık ettiğini" ve bunun "büyük bir hata" olduğunu ifade etmişti.