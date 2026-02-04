Bill Gates'in eski eşinden itiraf gibi Epstein açıklaması: Bu pislikten kurtulduğum için mutluyum

Bill Gates'in eski eşinden itiraf gibi Epstein açıklaması: Bu pislikten kurtulduğum için mutluyum
Yayınlanma:
Melinda French Gates, bir röportajda, eski eşi Bill Gates’in isminin geçtiği yeni Epstein belgeleri hakkında "inanılmaz bir üzüntü" duyduğunu ifade etti. Eski eşine bir açıklama yapması için çağrı yaptı.

Melinda French Gates, Adalet Bakanlığı'nın Jeffrey Epstein soruşturmasına dair yayımladığı ve eski kocası Bill Gates'e yeni atıflar içeren belgeler hakkında konuştu.

'İNANILMAZ BİR ÜZÜNTÜ'

Yayımlanan videoda, French Gates "inanılmaz bir üzüntü" duyduğunu söyledi. French Gates, "Hiçbir kız, Epstein ve çevresindeki çeşitli insanlar tarafından maruz kaldıkları duruma maruz kalmamalı" dedi.

‘BILL SORULARA CEVAP VERMELİ’

2021'de Gates'ten boşanan French Gates, son yayınlanan dosyalardaki ayrıntıların evliliğinin "çok, çok acı verici zamanlarını" hatırlattığını belirtti. "Orada kalan sorular ne olursa olsun... bu sorular o insanlara ve hatta eski kocama yöneltilmeli" diyen French Gates, "Bu sorulara cevap vermesi gerekenler onlar, ben değilim" ifadesini kullandı.

‘ORADAKİ PİSLİKTEN UZAKLAŞTIĞIM İÇİN MUTLUYUM’

French Gates, "Oradaki tüm pisliklerden uzaklaştığım için çok mutluyum" diyerek, evliliğini ve Bill & Melinda Gates Vakfı'nı "terk etmek zorunda olduğunu" hissettiğini söyledi. Daha önce, eski kocasının Epstein ile ilişkisinin boşanma kararındaki birçok faktörden biri olduğunu açıklamıştı.

"UMARIM ADALET YERİNİ BULUR"

NPR'ye konuşan French Gates, "Kendi üzüntümü bir kenara bırakıp o genç kızlara bakarak 'Tanrım, o kızlara bu nasıl oldu?' diyebiliyorum. En azından ben hayatıma devam edebildim ve umarım şimdi kadın olan o kızlar için adalet yerini bulur" dedi.

Epstein'da dev bankanın CEO'sunun aşağılık Pamuk Prenses fantazisi: Bir de bunamış gibi yaptıEpstein'da dev bankanın CEO'sunun aşağılık Pamuk Prenses fantazisi: Bir de bunamış gibi yaptı

EPSTEIN VE GATES HAKKINDA İDDİALAR

Yayınlanan son belgeler, Epstein'ın 2013 yılında yazdığı ve Bill Gates hakkında evlilik dışı ilişkiler de dahil bir dizi iddiayı içeren e-posta taslaklarını ortaya koydu. Epstein'ın bu mesajları gönderip göndermediği ise belirsizliğini koruyor.

Epstein skandalı Türk siyasetinde böyle yankı buldu! Özel'den Bahçeli'ye Destici'den Okuyan'a peş peşe tepkiEpstein skandalı Türk siyasetinde böyle yankı buldu! Özel'den Bahçeli'ye Destici'den Okuyan'a peş peşe tepki

BILL GATES'İN SÖZCÜSÜNDEN YANIT

ABC'ye konuşan Bill Gates'in sözcüsü, bu iddialar hakkında, "Bu iddialar tamamen saçma ve tamamen yanlış. Bu belgelerin gösterdiği tek şey, Epstein'ın Gates ile sürekli bir ilişkisi olmadığı için duyduğu hayal kırıklığı ve onu tuzağa düşürmek ve itibarını zedelemek için ne kadar ileri gidebileceğidir" açıklamasını yaptı. Gates, geçen yıl Wall Street Journal'a verdiği bir röportajda ise Epstein ile "zaman harcamakla aptallık ettiğini" ve bunun "büyük bir hata" olduğunu ifade etmişti.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı: Bankalar teker teker açıkladı
Bankalar teker teker tutarları açıkladı
Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı
2 dev AVM satıldı: 350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
2 dev AVM satıldı
350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
Yemekten sonra yürüyüş mü aç karnına koşmak mı?
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı geçip nasıl şampiyon olacağını açıkladı
Meteoroloji saat saat uyardı: Kar fırtına ve kuvvetli yağışı açıkladı
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
AKP emekliye refah payı için "Gabar'ı bekleyin" dedi
Milyarder Rus Türk vatandaşı olunca mallarına el konuldu: Dev havalimanı yarı fiyatına en yakın rakibine satıldı
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar: Fiyatını ilanla duyurdular
Fiyatını ilanla duyurdular
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar
Dünya
ABD’de hükümet resmen geri açıldı
ABD’de hükümet resmen geri açıldı
Görüşmeler İstanbul'da mı olacak? Trump’tan İran’la müzakere açıklaması
Görüşmeler İstanbul'da mı olacak? Trump’tan İran’la müzakere açıklaması