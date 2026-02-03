Epstein'da dev bankanın CEO'sunun aşağılık Pamuk Prenses fantazisi: Bir de bunamış gibi yaptı

ABD Adalet Bakanlığı’nın yayımladığı “Epstein belgeleri” incelenmeye devam ederken, dosyalarda yer alan yeni yazışmalar kamuoyunda tepki çekmeye devam ediyor. 3 milyon yeni belgenin tarandığı süreçte, Jeffrey Epstein ile dev bankanın CEO'sunun arasındaki e-posta trafiği gözlerden kaçmadı.

EPSTEİN'DA DEV BANKANIN CEO'SUNUN AŞAĞILIK PAMUK PRENSES FANTAZİSİ

Yayınlanan belgelere göre pedofili suçlamalarıyla anılan milyarder Jeffrey Epstein, 20 Haziran 2010 tarihinde gönderdiği bir e-postada, “Pamuk Prenses kostümüyle fotoğraflarını çekmeyi çok isterim. Kostüm mağazasından alabilirsin” ifadelerini kullandı. Bu mesaja “Alacağım” yanıtının verildiği görüldü.

Bu yazışmadan yaklaşık üç hafta sonra Amerikalı banker Jes Staley’nin Epstein’e gönderdiği bir e-postada, “Eğlenceliydi. Pamuk Prenses’e selam söyle” ifadelerine yer verdiği belgelere yansıdı. Aynı dönemde başka bir yazışmada ise, kostümü giyen kişilerin cinsel ilişkiye girdiğine dair bilgi paylaşıldığı kaydedildi. Belgelerde, yazışmalarda geçen kişilerin yaşlarına ilişkin herhangi bir bilgi yer almadığı, “Pamuk Prenses” ifadesinin de açık biçimde tek bir kişiyi işaret edip etmediğinin net olmadığı belirtildi.

Belgeler arasında, Staley ile “Pamuk Prenses” bağlantısına işaret eden bir görsel de bulunuyor. Bir çizimin fotoğrafı e-posta yoluyla paylaşılırken, gönderen ve alıcı bilgileri ABD Adalet Bakanlığı tarafından sansürlendi. Çizimde, Staley ve Pamuk Prenses figürleri yer alırken, masada İngiliz bankerin görev yaptığı JP Morgan’ın adına yer verildiği, başka bir kartta ise “Epstein ve arkadaşlarına kurban satmanın parası” ifadesinin bulunduğu görüldü.

BİR DE BUNAMIŞ GİBİ YAPTI

New York Times’ın aktardığına göre Jes Staley, Epstein’in finans çevrelerindeki “baş savunucularından” biri olarak tanımlanıyor. JP Morgan ve Barclays gibi büyük finans kuruluşlarında görev yapan ve CEO’luğa kadar yükselen Staley’nin, Epstein’in çevre ve müşteri ağı oluşturmasına yardımcı olduğu iddia ediliyor.

Staley ise Epstein ile ilişkisinin profesyonel çerçevede olduğunu savunurken, bu ilişkinin yıllar boyunca sürdüğü belirtiliyor. Staley, 2025 yılında yaptığı açıklamada, Epstein ile temas halinde olduğu dönemde onun “canavarca faaliyetlerinden” haberdar olmadığını ifade etmişti.

Öte yandan Staley, Epstein ile bağlantıları nedeniyle yürütülen bir soruşturmanın ardından 2021 yılında Barclays CEO’luğundan istifa etmişti. Barclays yönetimi, Staley’nin Epstein ile yakın bir ilişkisi bulunmadığını savunmuş, ancak düzenleyici kuruma gönderilen bir mektupta yanıltıcı beyanda bulunulduğu tespit edilmişti.