Epstein skandalı yayıldıkça yayılıyor: İngiltere de gizli belgeleri açacak

İngiltere'de iktidardaki İşçi Parti’nin baskılarının ardından, eski bakan Peter Mandelson ile Jeffrey Epstein arasındaki ilişkiye dair gizli belgelerin bir kısmı parlamentoya sunulacak, bir kısmı ise kamuoyuna açıklanacak.

İngiltere'de iktidardaki İşçi Partisi'ne mensup milletvekilleri, eski bakan ve büyükelçi Peter Mandelson'ın pedofil Jeffrey Epstein ile bağlantılarını konu alan gizli belgelerin açıklanması yönünde hükümete baskı yaptı.

Bu baskı sonucunda, belgelerin bir bölümünün parlamentonun ilgili komitesine sunulması, kalan kısmının ise kamuoyuna açıklanması kararlaştırıldı.

EPSTEIN SKANDALI İKTİDAR PARTİSİNİ KARIŞTIRDI

Aralarında eski Başbakan Yardımcısı Angela Rayner'in de bulunduğu önde gelen İşçi Partililer, Başbakan Keir Starmer'ın ulusal güvenlik ve diplomatik gerekçelerle belgeleri saklama kararına karşı çıktı. Çok sayıda milletvekilinin ısrarı üzerine hükümet, belgelerin bir kısmını Parlamento'nun İstihbarat ve Güvenlik Komitesi'ne göndermeyi kabul etti. Bu belgeler arasında Mandelson'ın Washington Büyükelçiliği atanmasına dair evraklar da yer alıyor.

Fethullah Gülen'in avukatı Epstein dosyasından da çıktı! Onu da savunmuşFethullah Gülen'in avukatı Epstein dosyasından da çıktı! Onu da savunmuş

POLİS BELGELERİN YAYIMLANMASI KONUSUNDA ÇEKİMSER

Ancak, Mandelson hakkında soruşturma yürüten Londra Polisi, bazı belgelerin açıklanmasının soruşturmaya zarar verebileceği uyarısında bulundu. Yetkili Ella Marriott, soruşturmayı etkileyebilecek bir belgenin yayımlanması halinde hükümetten yayını durdurmasını talep edeceklerini bildirdi.

Savcılığa bir Epstein başvurusu daha yapıldı: "Videolarda 'anneciğim' diyen çocukları gördük"Savcılığa bir Epstein başvurusu daha yapıldı: "Videolarda 'anneciğim' diyen çocukları gördük"

MANDELSON VE EPSTEIN İLİŞKİSİ

Peter Mandelson'ın adı, ABD'de Eylül 2025'te yayımlanan belgelerde Epstein'a "En iyi dostum" şeklinde hitap ettiği yazışmalarla gündeme gelmişti. Daha sonraki belgelerde, Epstein'dan 75 bin dolar aldığı ve reşit olmayan bireylerle uygunsuz fotoğraflarının olduğu iddia edilmişti. Mandelson, para transferini hatırlamadığını öne sürmüştü.

