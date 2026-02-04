Fethullah Gülen'in avukatı Epstein dosyasından da çıktı! Onu da savunmuş

ABD Adalet Bakanlığı’nın (DoJ) Jeffrey Epstein dosyasına ilişkin kamuoyuna açtığı belgelerin ayrıntıları ortaya çıkmaya devam ediyor. Çocuklara yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş suçlamalarıyla anılan Epstein’in siyaset, iş dünyası ve elit çevrelerle kurduğu temaslar, tartışmaları giderek derinleştiriyor.

Son olarak yayımlanan yeni belge ve yazışmalar, Epstein’in suç ağının ulaştığı boyutlara ve bağlantılarına dair dikkat çekici ayrıntılar içeriyor.

Epstein ile Tom Barrack'ın konuşmaları da ifşa oldu: Türkiye'deyken mesajlaşmış

EPSTEİN VE FETÖ’NÜN AVUKATI AYNI İSİM

Açıklanan belgelere göre, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in avukatlığını yapan Reid Weingarten’in, aynı zamanda Jeffrey Epstein’in de hukuki temsilcileri arasında yer aldığı ortaya çıktı. Bu durum, dosyaya ilişkin tartışmaları farklı bir boyuta taşıdı.

15 TEMMUZ SONRASI DİKKAT ÇEKEN E-POSTA

Belgelerde yer alan bir diğer çarpıcı detay ise 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından yaşanan yazışmalar oldu. Buna göre Reid Weingarten, darbe girişiminden birkaç gün sonra Jeffrey Epstein’e bir e-posta göndererek Fethullah Gülen için destek talebinde bulunduğu iddia edildi. Öte yandan “Yüksek önem” ibaresiyle gönderilen bu e-postaya, FETÖ’nün ABD’deki yöneticilerinden Yüksel Alp Aslandoğan’ın da dahil edildiği görülüyor.

REİD WEİNGARTEN KİMDİR?

Reid H. Weingarten, ABD merkezli ve uluslararası alanda tanınan, özellikle ceza hukuku ve beyaz yaka suçlar alanında yüksek profilli davalarda görev alan bir avukat olarak biliniyor. Weingarten, Washington D.C. merkezli uluslararası hukuk firması Steptoe & Johnson LLP bünyesinde “Senior Counsel” (Kıdemli Danışman) unvanıyla çalışmalarını sürdürüyor.