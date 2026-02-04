Fethullah Gülen'in avukatı Epstein dosyasından da çıktı! Onu da savunmuş

Fethullah Gülen'in avukatı Epstein dosyasından da çıktı! Onu da savunmuş
Yayınlanma:
ABD Adalet Bakanlığı’nın açıkladığı Epstein belgelerinde dikkat çeken bir detay daha ortaya çıktı. FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in avukatı Reid Weingarten’in, çocuk istismarı ve fuhuş ağı lideri Jeffrey Epstein’in de avukatlığını yaptığı ortaya çıktı.

ABD Adalet Bakanlığı’nın (DoJ) Jeffrey Epstein dosyasına ilişkin kamuoyuna açtığı belgelerin ayrıntıları ortaya çıkmaya devam ediyor. Çocuklara yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş suçlamalarıyla anılan Epstein’in siyaset, iş dünyası ve elit çevrelerle kurduğu temaslar, tartışmaları giderek derinleştiriyor.

Son olarak yayımlanan yeni belge ve yazışmalar, Epstein’in suç ağının ulaştığı boyutlara ve bağlantılarına dair dikkat çekici ayrıntılar içeriyor.

Epstein ile Tom Barrack'ın konuşmaları da ifşa oldu: Türkiye'deyken mesajlaşmışEpstein ile Tom Barrack'ın konuşmaları da ifşa oldu: Türkiye'deyken mesajlaşmış

EPSTEİN VE FETÖ’NÜN AVUKATI AYNI İSİM

Açıklanan belgelere göre, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in avukatlığını yapan Reid Weingarten’in, aynı zamanda Jeffrey Epstein’in de hukuki temsilcileri arasında yer aldığı ortaya çıktı. Bu durum, dosyaya ilişkin tartışmaları farklı bir boyuta taşıdı.

15 TEMMUZ SONRASI DİKKAT ÇEKEN E-POSTA

Belgelerde yer alan bir diğer çarpıcı detay ise 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından yaşanan yazışmalar oldu. Buna göre Reid Weingarten, darbe girişiminden birkaç gün sonra Jeffrey Epstein’e bir e-posta göndererek Fethullah Gülen için destek talebinde bulunduğu iddia edildi. Öte yandan “Yüksek önem” ibaresiyle gönderilen bu e-postaya, FETÖ’nün ABD’deki yöneticilerinden Yüksel Alp Aslandoğan’ın da dahil edildiği görülüyor.

REİD WEİNGARTEN KİMDİR?

Reid H. Weingarten, ABD merkezli ve uluslararası alanda tanınan, özellikle ceza hukuku ve beyaz yaka suçlar alanında yüksek profilli davalarda görev alan bir avukat olarak biliniyor. Weingarten, Washington D.C. merkezli uluslararası hukuk firması Steptoe & Johnson LLP bünyesinde “Senior Counsel” (Kıdemli Danışman) unvanıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

N'Golo Kante evli mi? Köydeki düğünü en yakın arkadaşı açıkladı
N'Golo Kante evli mi?
En yakın arkadaşından Köy düğünü itirafı
Patates kabuklarından yapılmış bir poşet gezegeni kurtarabilir mi? Japonlar yaptı bile!
İzmir’in barajlarında sürpriz yükseliş! Gördes Barajı hayat buldu
Gördes Barajı'nda sürpriz gelişme
İzmir’de mucize gibi olay
Altın tekrar kritik eşiği geçti!
Altın tekrar kritik eşiği geçti!
Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yeni yağış dalgası geliyor
Meteoroloji tarih vererek uyardı
Yeni yağış dalgası geliyor
TFF'den beklenen Skriniar kararı geldi
Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı: Bankalar teker teker açıkladı
Bankalar teker teker tutarları açıkladı
Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı
2 dev AVM satıldı: 350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
2 dev AVM satıldı
350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
Yemekten sonra yürüyüş mü aç karnına koşmak mı?
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı geçip nasıl şampiyon olacağını açıkladı
Dünya
Yeni Zelanda'da 6.1 büyüklüğünde deprem
Yeni Zelanda'da 6.1 büyüklüğünde deprem
İsrail Lübnan'a kimyasal maddeyle saldırdı: Cumhurbaşkanı duyurdu
İsrail Lübnan'a kimyasal maddeyle saldırdı: Cumhurbaşkanı duyurdu