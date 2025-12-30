Beyonce milyarder oldu

Forbes dergisi, şarkıcı Beyonce'nin servetinin 1 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Bu rakam Beyonce'yi milyarder olan tarihteki 5'inci müzisyen yaptı.

Forbes dergisi, ünlü şarkıcı Beyoncé'nin kişisel servetinin bir milyar doları aştığını açıkladı. Bu, onu dünyanın en zenginleri arasına sokan ve bu servet seviyesine ulaşan beşinci müzisyen yaptı.

TURNELER SERVETİNİ KATLADI

44 yaşındaki Grammy'li sanatçının bu başarısının arkasında, son 'Cowboy Carter' turnesinin büyük etkisi var. Bu turne, bilet satışlarından 400 milyon doların, ürün satışlarından ise 50 milyon doların üzerinde gelir getirdi. Bir önceki 'Renaissance' dünya turnesi de yaklaşık 579 milyon dolar kazandırmıştı.

DİĞER MÜZİSYEN MİLYARDERLER KİMLER?

Forbes listesinde milyarder olan ilk müzisyen, Beyoncé'nin eşi Jay-Z oldu (2019). Rihanna, Bruce Springsteen ve Taylor Swift de bu seçkin kulübe katılan diğer isimler.

GELİRİNİN ANA KAYNAĞI HÂLÂ MÜZİK

Beyoncé'nin saç bakım markası Cécred, viski markası SirDavis ve giyim markası Ivy Park gibi iş girişimleri bulunsa da, Forbes'a göre servetinin çoğunluğu hâlâ müziğinden geliyor. Bu gelir, müzik kataloğu ve devasa dünya turlarını kapsıyor. Sanatçı, tüm sanatsal projelerinin kontrolü için 2010'da Parkwood Entertainment şirketini kurdu.

ELEŞTİRMENLERİN BEĞENİSİNİ TOPLAYAN ALBÜM

2024'te çıkardığı 'Cowboy Carter' albümü, eleştirmenlerden tam not aldı ve Beyoncé'ye ilk kez 'Yılın Albümü' Grammy ödülünü kazandırdı. Albümün ardından düzenlenen turne, 2025'in en yüksek hasılat yapan müzik turnesi oldu. Üç saat süren gösteride eşi, çocukları ve eski Destiny's Child üyeleri de sahne aldı.

100 KAMYON 8 UÇAKLIK TURNE

Forbes, turne organizasyonunun büyüklüğünü şu rakamlarla ortaya koydu: “350 ekip üyesi çalıştı, 100 yarı kamyonluk ekipman kullanıldı ve sahnenin taşınması için sekiz adet 747 kargo uçağı gerekti.”

Dergi, "Eğlence endüstrisinde, stadyumları doldurabilen bir müzisyen kadar kazançlı bir girişim yoktur" yorumunu yaptı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

