Başbakan olan kızı görevden alınmıştı: Eski başbakana hapis cezası

Yayınlanma:
Tayland’da eski Başbakan Thaksin Şinavatra, başbakan olan kızı Paetongtarn Şinavatra’nın görevden alınmasından kısa bir süre sonra 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tayland Yüksek Mahkemesi, eski Başbakan Thaksin Şinavatra'nın önceki yıllarda aldığı, görevi kötüye kullanma ve yolsuzluk cezaları kapsamında 1 yıl hapse mahkum edilmesine hükmetti. Thaksin Şinavatra, aynı zamanda geçen günlerde görevden alınan Başbakan Paetongtarn Şinavatra’nın da babası.

Mahkeme, Şinavatra'nın 2023'te sürgün edildikten sonra Tayland'a dönüşü sonrası cezasının doğru şekilde infaz edilmediğine, dolayısıyla Bangkok Polis Genel Hastanesindeki tutukluluğunun "hapis süresi" olarak değerlendirilemeyeceğini duyurdu.

Mahkemenin 1 yıl hapis cezası vermesinin ardından Thaksin Şinavatra’nın Bangkok Merkez Cezaevine gönderilmesi bekleniyor.

BAŞBAKAN OLAN KIZI GÖREVDEN ALINMIŞTI

Duruşmaya ailesiyle gelen Şinavatra'nın kızı ve eski Başbakan Paetongtarn Şinavatra, karar sonrası yaptığı açıklamada, kralın cezayı indirmesinden dolayı teşekkür etti.

‘BABAMLA GURUR DUYUYORUM’

Babasının Tayland siyaseti için "ruhani bir lider" olmaya devam edeceğini belirten Şinavatra, "Babamla gurur duyuyorum. Zor bir süreç ama moralimizi yüksek tutuyoruz." dedi.

2008'de 8 yıl hapis cezasına çarptırılan ve uzun süre sürgünde kalan Şinavatra, ülkeye dönüşünün ardından cezaevinde kalmadan "sağlık gerekçesiyle" hastane odasına yerleştirilmişti.

KRAL CEZAYI DÜŞÜRDÜ

Kral Maha Vajiralongkorn daha sonra cezayı 1 yıla indirmiş, Şinavatra ise hastanede geçirdiği 6 ayın ardından şartlı tahliye edilmişti. Bu süreçte kendisine ayrıcalık tanındığı yönünde tartışmalar gündeme gelmişti.

Tayland'ın yeni başbakanı belli olduTayland'ın yeni başbakanı belli oldu

Tayland başbakanı görevden alındıTayland başbakanı görevden alındı

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

