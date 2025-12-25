Bankaya yatırdığı paralar bir anda küle döndü!

Yayınlanma:
Bulgaristan’ın Gorna Oryahovitsa şehrindeki banka şubesinde, naftalin bulaşmış banknotların tutuşması sonucu yangın çıktı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Bulgaristan’da 1 Ocak itibarıyla para biriminin levadan avroya geçecek olması nedeniyle yaşlı bir vatandaş, yaklaşık 4 bin leva (2 bin avro) tutarındaki parasını bankaya yatırmak istedi.

BANKA KASASINDA TUTUŞARAK ALEV ALDI

Naftalinle korunan kıyafetlerin arasında dolapta saklandığı belirlenen paranın, banka kasasında tutuşarak alev aldığı belirtildi.

Olayda, kasada bulunan yaklaşık 200 bin leva (100 bin avro = 5.062.001,00 Türk Lirası) tutarındaki paranın 30 bin levalık kısmı yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınırken, zarar gören paranın sigorta kapsamında olduğu ifade edildi.

Kaynak:AA

