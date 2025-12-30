Bangladeş’in ilk kadın başbakanı hayatını kaybetti!

Bangladeş’in ilk kadın başbakanı olan Begüm Halide Ziya yaşamını yitirdi. Bangladeş Milliyetçi Partisi'nden yapılan açıklamada, Ziya’nın bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği bildirildi.

Bangladeş’in ilk kadın başbakanı Begüm Halide Ziya, 80 yaşında hayata gözlerini yumdu. Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) tarafından yapılan açıklamada, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ülkenin ilk kadın başbakanı Begüm Halide Ziya'nın hayatını kaybettiği ifade edildi.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ ALTINDAYDI!

Kalp hastalığı, diyabet ve böbrek rahatsızlıkları gibi çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele eden Ziya, kasım ayında hastaneye kaldırılmış ve daha sonra yoğun bakıma alınmıştı.

PAKİSTAN BAŞBAKANINDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI!

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ziya'nın ölümünden ‘derin üzüntü’ duyduğunu bildirdi. Ziya'nın, Bangladeş'in gelişimine katkılarının ‘kalıcı mirası olduğunu’ ifade eden Şerif, “Begüm Ziya, Pakistan'ın sadık bir dostuydu. Hükümetim ve Pakistan halkı, bu acı anında Bangladeş halkının yanındadır. Bu zor zamanlarda ailesi, dostları ve Bangladeş halkıyla birlikteyiz” ifadelerine yer verdi.

