Avrupa'nın 7 liderinden ortak Grönland kararı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Polonya Başbakanı Donald Tusk, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen tarafından imzalanan metinde, Arktik bölgesinin Avrupa ve transatlantik güvenliği için hayati önem taşıdığı belirtildi.

NATO VE EGEMENLİK VURGUSU

Açıklamada, NATO'nun Arktik bölgesini stratejik bir öncelik olarak gördüğü hatırlatılarak önemli vurgular yapıldı. Bu kapsamda Arktik'teki güvenliğin; egemenlik, toprak bütünlüğü ve sınırların dokunulmazlığı ilkeleri çerçevesinde sağlanması gerektiği belirtildi. Ayrıca Grönland'ın Danimarka aracılığıyla NATO'nun bir parçası olduğu ve bölgedeki savunmanın ABD dahil tüm müttefiklerle kolektif bir şekilde yürütüleceği kaydedildi.

"GRÖNLAND HALKINA AİTTİR"

Bildirinin en dikkat çekici kısmı ise Grönland'ın yönetimsel statüsüne dair yapılan vurgu oldu. Danimarka ile ABD arasında 1951 yılında imzalanan savunma anlaşmasına atıfta bulunulan açıklamada, ABD'nin temel bir ortak olduğu kabul edilmekle birlikte, "Grönland halkına aittir. Karar verme yetkisi yalnızca Danimarka ve Grönland'a aittir" denilerek dış müdahalelere karşı bir set çekildi.

ARKTİK’TE ARTAN YATIRIMLAR

Avrupalı liderler, bölgedeki varlıklarını ve yatırımlarını artırmaya devam edeceklerini belirterek, BM Şartı'nın evrensel ilkelerini savunmaktan vazgeçmeyeceklerinin altını çizdiler.