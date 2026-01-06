Avrupa'nın 7 liderinden ortak Grönland kararı

Avrupa'nın 7 liderinden ortak Grönland kararı
Yayınlanma:
Avrupa'nın en güçlü yedi ülkesinin lideri, yayımladıkları ortak bildiriyle Grönland'ın statüsü ve Arktik bölgesinin geleceği hakkında dünyaya net bir mesaj verdi. Liderler, Grönland üzerindeki karar yetkisinin tartışılamaz bir şekilde Danimarka ve Grönland halkına ait olduğunu vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Polonya Başbakanı Donald Tusk, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen tarafından imzalanan metinde, Arktik bölgesinin Avrupa ve transatlantik güvenliği için hayati önem taşıdığı belirtildi.

NATO VE EGEMENLİK VURGUSU

Açıklamada, NATO'nun Arktik bölgesini stratejik bir öncelik olarak gördüğü hatırlatılarak önemli vurgular yapıldı. Bu kapsamda Arktik'teki güvenliğin; egemenlik, toprak bütünlüğü ve sınırların dokunulmazlığı ilkeleri çerçevesinde sağlanması gerektiği belirtildi. Ayrıca Grönland'ın Danimarka aracılığıyla NATO'nun bir parçası olduğu ve bölgedeki savunmanın ABD dahil tüm müttefiklerle kolektif bir şekilde yürütüleceği kaydedildi.

"GRÖNLAND HALKINA AİTTİR"

Bildirinin en dikkat çekici kısmı ise Grönland'ın yönetimsel statüsüne dair yapılan vurgu oldu. Danimarka ile ABD arasında 1951 yılında imzalanan savunma anlaşmasına atıfta bulunulan açıklamada, ABD'nin temel bir ortak olduğu kabul edilmekle birlikte, "Grönland halkına aittir. Karar verme yetkisi yalnızca Danimarka ve Grönland'a aittir" denilerek dış müdahalelere karşı bir set çekildi.

Ronaldo'nun 35 milyon euroluk malikanesi tamamlandı: Muslukları altın kaplamalıRonaldo'nun 35 milyon euroluk malikanesi tamamlandı: Muslukları altın kaplamalı

ARKTİK’TE ARTAN YATIRIMLAR

Avrupalı liderler, bölgedeki varlıklarını ve yatırımlarını artırmaya devam edeceklerini belirterek, BM Şartı'nın evrensel ilkelerini savunmaktan vazgeçmeyeceklerinin altını çizdiler.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Erdoğan açıkladı: Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
Erdoğan açıkladı:
Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
300 bin lirası olan yarı emekli olacak! 2026 faiz oranları değişti
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!
Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!
Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Uçaklarda yeni dönem! Hava yolu şirketleri ayakta yolcu taşıyacak
Tarihi belli oldu!
Uçaklarda artık ayakta yolcu gidecek
Yılı enflasyonun üstünde kazandırarak kapattılar: Borsada ses getiren hisseler belli oldu
Ne şeker ne tuz! Afiyetle zehirlenmenin en lezzetli yolu
Fenerbahçe'den Ali Koç açıklaması: Dava reddedildi
En ucuz sıfır otomobilin satışı da durduruldu
En ucuz sıfır otomobilin satışı da durduruldu
Dünya
Venezuela darbesini eleştiren kadın canlı yayında gözaltına alındı
Venezuela darbesini eleştiren kadın canlı yayında gözaltına alındı
BBC'den çalışanlarına 'Maduro' talimatı: 'Kaçırıldı demeyin'
BBC'den çalışanlarına 'Maduro' talimatı: 'Kaçırıldı demeyin'