Ateşkes sona mı erdi? Hamas'tan açıklama geldi

Hamas, İsrail ile yapılan ateşkesi sonlandırdığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, ateşkesin uygulanması için uluslararası toplumun İsrail’e baskı yapması çağrısında bulundu.

Hamas Medya Ofisi Başkanı İzzet er-Rişk, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in “ateşkesi Hamas ihlal etti” yönündeki açıklamalarına yanıt verdi. Rişk, arabulucular ile ABD yönetimine İsrail’e baskı yapma çağrısında bulunarak, Hamas tarafından gönderildiği iddia edilen silahlı kişinin kimliğinin açıklanmasını talep ettiklerini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’a ateşkesin sona erdiğini bildirdikleri yönündeki haberleri de yalanlayan Rişk, “İsrail kaynaklarının, Hamas’ın Witkoff’a anlaşmanın sona erdiğini ilettiği yönündeki iddialarının hiçbir gerçeklik payı yoktur.” dedi.

İsrail’in “anlaşmadan kaçmak ve yeniden bir imha savaşına dönmek için bahaneler ürettiğini” savunan Rişk, “Anlaşmayı her gün ve sistematik şekilde ihlal eden taraf İsrail’dir.” ifadelerini kullandı.

Rişk, arabulucu ülkelerden ve ABD yönetiminden, "sürece müdahil olmalarını ve İsrail'in anlaşmaya uymaya zorlanmasını talep ettiklerini" duyurdu.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada ise bir kişinin Sarı Hat'ın İsrail kontrolündeki tarafta İsrail askerlerine saldırdığı öne sürüldü.

İddia edilen saldırıya karşı Gazze Şeridi'nde Hamas'ın 5 üst düzey isminin hedef alındığı ve öldürüldüğü savunuldu.

İsrail ordusunun, 10 Ekim'de imzalanan anlaşmayı ihlal ederek bugün birkaç saat içerisinde Gazze Şeridi'nin farklı kentlerine düzenlediği saldırılarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 20'den fazla Filistinli hayatını kaybetmiş, onlarca Filistinli yaralanmıştı.

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli kentlerine düzenlediği saldırıların ardından Tel Aviv yönetiminin ateşkesi baltalama girişimlerine karşı ABD ve arabulucuları harekete geçmeye çağırmıştı.

Suudi Arabistan'ın Al Arabiya televizyonu ise "Hamas'ın, Witkoff'a ateşkesin sona erdiğini ve savaşmaya hazır olduğunu açıkladığı" yönünde bir haber yayınlamıştı.