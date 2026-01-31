Almanya'dan sınır dışı edilen Türklerin sayısı ikiye katlandı

Almanya, düzensiz göçle mücadelede vites yükseltti. Bir yandan ülkeye yasa dışı girişleri ciddi biçimde azaltan Berlin yönetimi, diğer yandan sınır dışı süreçlerini hızlandırdı. Resmi verilere göre kaçak göçmen sayısı geçen yıla kıyasla yüzde 70 gerilerken, deport işlemleri yüzde 300 arttı.

Almanya ve Fransa'da insan kaçakçılarına baskın

2025 yılı içinde 2 bin 207 Türk vatandaşı Türkiye’ye geri gönderildi. Bu rakam, bir önceki yılın iki katını aşarken 2023’e göre neredeyse üç katına çıktı. Türkiye’nin talebi doğrultusunda toplu geri gönderme yapılmazken, düzensiz göçmenler tarifeli uçuşlarla tek tek ülkeye gönderiliyor.

BELGE İMZALATIYORLAR

Dönüş sırasında kişilere “Kendi isteğimle dönüyorum” ibareli belgeler imzalatılıyor. Gönüllü dönüşü kabul etmeyenler ise ileride Almanya’ya yeniden giriş hakkını kaybediyor. Sözcü'de yer alan habere göre sırada yaklaşık 43 bin 952 Türk vatandaşı bulunuyor.

Alman Göç ve İltica Dairesi’nin raporunda, 2025 yılında Almanya’ya yasa dışı yollarla giriş yapan Türk vatandaşı sayısının 14 bin 686 olduğu bilgisi yer aldı.