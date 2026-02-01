Almanya'da yarın grev var: Otobüs, metro ve tramvaylar çalışmayacak

Almanya'da yarın ulaşım çalışanları iş bırakacak. Berlin’den Münih’e kadar birçok büyük kentte otobüs, metro ve tramvay seferleri 24 saat süreyle duracak.

Alman Kamu Hizmetlileri Sendikası ver.di’nin çağrısıyla yarın (2 Şubat) Almanya'da " uyarı grevi" yapılacak. Grev kapsamında 100 binden fazla ulaşım çalışanının iş bırakması beklenirken; pek çok şehirde metro, otobüs ve tramvay seferleri tamamen durdurulacak.

Almanya'da Yeni Grev Dalgası Ulaşımı Durma Noktasına GetirdiAlmanya'da Yeni Grev Dalgası Ulaşımı Durma Noktasına Getirdi

BÜYÜK KENTLER GREVDEN ETKİLENECEK

Sendika, belediyeler ve kamu kurumlarıyla yürütülen toplu sözleşme görüşmelerinde taleplerinin reddedilmesi üzerine greve gideceklerini açıkladı. Talepler arasında çalışma koşullarının iyileştirilmesi, haftalık çalışma ve vardiya sürelerinin kısaltılması, dinlenme sürelerinin artırılması ve gece ile hafta sonu çalışmaları için ek ücret ödenmesi yer alıyor.

Berlin, Hamburg, Bremen, Münih, Stuttgart, Köln, Frankfurt, Dresden, Leipzig ve Erfurt başta olmak üzere çok sayıda büyük kent grevden etkilenecek. Otobüs ve tramvay seferleri 24 saat boyunca duracak, metro ve otobüslerde ciddi kısıtlamalar yaşanacak.

Uzun mesafe ve bölgesel trenler ile S-Bahn hatları grevden etkilenmeyecek. Hadag feribotları da seferlerine devam edecek.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA MASAYA OTURMALARI BEKLENİYOR

Okulların yüz yüze eğitimi sürecek, ancak öğrencilerin güvenli şekilde okula ulaşabilmesi için ailelerin alternatif ulaşım planları yapması öneriliyor.

Sendika'dan yapılan açıklamada, uzun süredir ağır çalışma koşulları altında görev yapan toplu taşıma çalışanlarının, düzensiz vardiyalar, gece ve hafta sonu çalışmaları ile personel eksikliği nedeniyle zorlandığını vurgulandı. Başkan Yardımcısı Christine Behle, "Toplu taşımayı sürdürülebilir kılmak için acil iyileştirmelere ihtiyaç var" dedi.

Tarafların önümüzdeki haftalarda yeniden masaya oturması bekleniyor. Yolcuların ise sefer bilgilerini önceden kontrol etmeleri ve alternatif ulaşım planları yapmaları tavsiye ediliyor.

