Almanya Savunma Bakanı: Artık barış içinde değiliz

Almanya'nın Thüringen eyaletinin Weimar kentindeki Schloss Ettersburg'ta düzenlenen Doğu Alman Eyalet Başbakanları toplantısında konuşan Savunma Bakanı Boris Pistorius, uluslararası güvenlik durumuna ilişkin uyarılarda bulundu.

“TAM ANLAMIYLA BARIŞ İÇİNDE DEĞİLİZ”

Pistorius, toplantıda yaptığı konuşmada, “Savaşta değiliz fakat tam anlamıyla barış içinde de değiliz” diyerek, dron saldırıları ve dezenformasyon kampanyaları gibi hibrit tehditlerin arttığını belirtti. Danimarka’daki bazı havalimanlarındaki insansız hava aracı hareketliliğinin kendisi için sürpriz olmadığını söyleyen Pistorius, bunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in stratejisinin bir parçası olabileceğini ifade etti.

Tom Barrack Halk TV'ye konuştu: Erdoğan'la ilgili 'meşruiyet' çıkışından geri adım attı

Toplantıda ayrıca Doğu Almanya’da savunma sanayisinin güçlendirilmesi ve yeni askeri üslerin kurulması talepleri de gündeme geldi. Bakan Pistorius, bu taleplere olumlu yaklaştığını belirterek, yeni üretim tesisleri kurulması için çalışmalar yapılacağını açıkladı. Ayrıca, savunma kapasitesinin hızlı şekilde artırılmasının öncelik olduğunu vurguladı ve Ekonomi Bakanlığı ile ortak bir konferans düzenleneceğini söyledi.



Thüringen Başbakanı Mario Voigt ise, bu bölgedeki optik, robotik ve havacılık gibi alanlarda güçlü sanayi altyapısının bulunduğunu belirterek, bu potansiyelin savunma sanayisine entegre edilmesi gerektiğini belirtti.

Erdoğan-Trump görüşmesine damga vuran ifade: Trump 'Hileli seçimleri herkesten iyi bilir' derken kimi kastetti