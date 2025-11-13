ABD'li kadınlar kaçıyor

Yayınlanma:
ABD'den kadınlar kaçıyor. Kalıcı olarak ülkeyi terk etmek isteyen kadınların sayısı rekor seviyeye ulaştı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde kadınlar kaçıyor. Ülkeyi terk etmek isteyen kadınların sayısı da sürekli yükseliyor.

Ülkede yapılan bir anket, ABD'den ayrılıp başka bir ülkeye yerleşmek isteyen Amerikalı kadınların oranının son 10 yılda yaklaşık yüzde 40’a yükselerek rekor seviyeye ulaştığını belirledi.

Merkezi ABD'de bulunan araştırma şirketi Gallup, 15 ila 44 yaşlarında yaklaşık 1000 ABD'li kadının katılımıyla yurt dışında yaşam arayışına ilişkin anket yaptı.

4 KAT ARTTI

Ankete göre, kalıcı olarak sayka bir ülkeye yerleşmek isteyen kadınların oranı 2014’teki yüzde 10’dan yüzde 40’a çıktı. Böylece 4 kat artmış oldu.

Aynı yaş aralığındaki erkeklerin yüzde 19’unun da benzer eğilim gösterdiği, kadın ve erkek arasındaki yüzde 21’lik farkın ise ilk kez bu kadar yüksek seviyeye çıktığı görüldü.

Kadınların da en çok tercih ettiği ülkelerin başında Kanada, Yeni Zelanda, İtalya ve Japonya yer aldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

