AB’den vize müjdesi: O ülkelere kolaylık sağlanacak
AB Komisyonu, düzensiz göçle mücadelede işbirliği yapan ülkelere vize kolaylığı sağlanmasını, vizesiz rejimlerin daha sıkı izlenmesini ve dijitalleşmeyi içeren kapsamlı bir vize stratejisi önerisi açıkladı.

Avrupa Birliği Komisyonu, düzensiz göç ve vize politikalarını birleştiren yeni bir strateji önerisini kamuoyuna sundu. Komisyon üyeleri Henna Virkkunen ve Magnus Brunner tarafından tanıtılan öneri, vize politikasını daha stratejik ve koordineli hale getirmeyi amaçlıyor.

AB İLE İŞBİRLİĞİ YAPAN ÜLKELERE KOLAYLIK

Strateji, geri dönüş ve güvenlik alanında AB ile işbirliği yapan üçüncü ülkelere vize süreçlerinde kolaylık sağlanmasını öngörüyor. İşbirliği yapmayan veya güvenlik tehdidi oluşturan ülkelere yönelik ise vize başvurularının askıya alınması gibi önlemler getirilebilecek. Komisyon Başkan Yardımcısı Virkkunen, "Vize politikamız günümüz gerçeklerini, büyük jeopolitik değişimleri yansıtmalıdır" ifadesini kullandı.

GERİ DÖNÜŞ ORANLARI DİKKATE ALINACAK

Vizesiz seyahat rejimleri daha sıkı denetlenecek. Brunner, "AB'ye vizesiz seyahat etmek elbette bir ayrıcalıktır. Bu ayrıcalık beraberinde sorumlulukları da getirir" dedi. Üçüncü ülkelerin vize muafiyeti için düşük vize reddi ve yüksek geri dönüş oranları gibi objektif kriterleri karşılaması gerekecek. Yükümlülüklerini yerine getiren ülkeler için uygulamanın sürmesi güvence altına alınacak.

BAŞVURULAR TAMAMEN DİJİTALLEŞECEK

Dijitalleşme stratejinin merkezinde yer alıyor. Avrupa Seyahat Bilgi ve Yetkilendirme Sistemi'nin (ETIAS) 2026'nın son çeyreğinde devreye girmesi ve vizeye tabi yolcuların başvurularını tamamen çevrimiçi yapabilmesi planlanıyor. 2028'e kadar AB bilişim sistemlerinin tam uyumlu hale getirilmesi hedefleniyor.

NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ İÇİN KOLAYLIKLAR

Öneri, nitelikli iş gücü, öğrenci ve araştırmacılar için kolaylaştırıcı düzenlemeler içeriyor. Start-up kurucularına yönelik hedefli bir yasal çerçeve oluşturulması, güvenilir yolculara daha uzun süreli vizeler verilmesi ve iş dünyası için onaylı şirket listesi hazırlanması öngörülüyor.

Kaynak:AA

