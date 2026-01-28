ABD vizesinde yeni dönem! Sosyal medyası gizli olan giremeyecek!

ABD’nin Türkiye Büyükelçiliği, 15 Aralık 2025 tarihinden itibaren F, M, J, H-1B ve H-4 vize başvurularında sosyal medya hesaplarının gizlilik ayarlarının “herkese açık” olarak düzenlenmesini zorunlu kılacağını duyurdu.

ABD'den vize isteyenler için yeni zorunluluk: Sosyal medya hesapları incelenecek

ABD’nin Türkiye Büyükelçiliği, göçmen olmayan vize başvurularında sosyal medya hesaplarına ilişkin yeni bir uygulamanın yürürlüğe gireceğini duyurdu.

SOSYAL MEDYADA 'HERKESE AÇIK' OLMA ŞARTI GETİRİLDİ

Büyükelçiliğin konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklama, "15 Aralık 2025 tarihinden itibaren, ABD kanunları uyarınca; F, M ve J türü göçmen olmayan vize kategorilerinin yanı sıra, H-1B veya H-4 vizesine başvurularda da kimlik ve Amerika Birleşik Devletleri'ne girişe uygunluk tespitini mümkün kılacak inceleme sürecini kolaylaştırmak için tüm başvuru sahiplerinin tüm sosyal medya hesaplarındaki gizlilik ayarlarını herkese açık olarak değiştirmesi gerekmektedir" ifadeleri yer aldı.