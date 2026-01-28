AB’den İran rejimine karşı hamle: Devrim Muhafızları terör örgütü listesine ekleniyor


Avrupa Birliği, İran'daki protestolara yönelik şiddetli baskıya yanıt olarak İran Devrim Muhafızları'nı terör örgütü listesine eklemeyi planlıyor. Fransa'nın karşı çıkmaktan vazgeçmesi, kararın önünü açtı.

Avrupa Birliği, İran'da protestoculara yönelik şiddetli baskılara tepki olarak İslam Devrim Muhafızları'nı terör örgütü listesine eklemeyi gündeme aldı.

AB'NİN PLANI VE TOPLANTI

Karar, perşembe günü Brüksel'de yapılacak AB dışişleri bakanları toplantısında görüşülecek. Devrim Muhafızları'nın listeye eklenmesi halinde, El Kaide ve IŞİD ile aynı kategoride değerlendirilecek.

FRANSA TUTUM DEĞİŞTİRDİ

Fransa, daha önce bu adımın diplomatik kanalları kapatacağı gerekçesiyle karşı çıkıyordu. Ancak çarşamba akşamı Elysee Sarayı, muhalefetini geri çektiğini açıkladı. Daha önce Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, “bu kanlı baskının faillerinin cezasız kalmasına karşı mücadele etmek çok önemli” demişti.

İTALYA VE İSPANYA DA KATILDI

İtalya ve İspanya da benzer gerekçelerle kararı desteklediklerini açıkladı. Daha önce karşı çıkan Madrid, artık bu kararı desteklediğini duyurdu.

İRAN'DAKİ PROTESTOLAR

Karar, İran'daki geniş çaplı protestolar ve rejimin sert müdahalesi sonrası gündeme geldi. İnternet kesintileri nedeniyle kesin sayı doğrulanamasa da, ölü sayısının 6.000'i geçtiği ve çok daha yüksek olabileceği belirtiliyor.

KARAR İÇİN OYBİRLİĞİ GEREKİYOR

Devrim Muhafızları'nın terör örgütü sayılması için AB'nin 27 üye ülkesinin oybirliği gerekiyor. Hollanda Dışişleri Bakanı David van Weel, Tahran'daki görüntülerin “büyük bir sınırı aştığını” belirterek, toplantıda “umarım bir gelişme göreceğiz” dedi. Bir AB diplomatı ise, Devrim Muhafızları'nın rejimle ana muhatap olduğunu ve temas yasağının pratikte zor olabileceğini ifade etti.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

