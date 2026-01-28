Son dakika | ABD-İran geriliminde Türkiye arabuluculuk yapıyor

Yayınlanma:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, ABD-İran geriliminin azaltılmasına yönelik diplomatik çabalar ele alındı. Türkiye'nin ABD ve İran geriliminde arabuluculuk yapacağı belirtildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ele alınırken, gerginliğin azaltılmasına yönelik diplomatik çabalar değerlendirildi.

TÜRKİYE ARABULUCUK YAPIYOR

Türkiye, son dönemde ABD ve İran arasındaki gerilimin yatıştırılmasında arabuluculuk rolü üstleneceği belirtildi.

"ERDOĞAN İLE TRUMP 'İRAN'I KONUŞTU"

Habertürk'ün Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edindiği bilgiye göre dünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan-ABD Başkanı Donald Trump görüşmesinde de İran konusu gündeme geldi. Görüşmenin ardından Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi’yi arayarak ABD kanadından gelen mesajları İran tarafına aktardı.

Diplomatik kaynaklar, Ankara’nın bu girişimleriyle bölgedeki tansiyonun düşürülmesine katkı sağlamayı hedeflediğini ifade etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

