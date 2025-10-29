ABD’den Trump'ı eleştiren Nobel ödüllü yazara yasak

ABD’den Trump'ı eleştiren Nobel ödüllü yazara yasak
Yayınlanma:
Nobel ödüllü Nijeryalı yazar ve insan hakları savunucusu Wole Soyinka, ABD yönetiminin vizesini iptal ettiğini duyurdu.

Nobel ödüllü Nijeryalı yazar ve insan hakları savunucusu Wole Soyinka, ABD yönetiminin vizesini iptal ettiğini açıkladı.

Soyinka, kararın ABD'nin Lagos Konsolosluğu tarafından bir mektupla kendisine bildirildiğini belirterek vizesini iptal ettirecek bir davranışta bulunmadığını söyledi.

ABD'de Charlie Kirk suikastını kutlayan 6 yabancının vizesi iptal edildiABD'de Charlie Kirk suikastını kutlayan 6 yabancının vizesi iptal edildi

Soyinka, düzenlediği basın toplantısında, kararın kendisine, ABD'nin Lagos Konsolosluğu tarafından bir mektupla bildirildiğini belirtti.

VİZE İPTALİ İÇİN GEREKÇE VERİLMEDİ

Vizesinin iptal edilmesine gerekçe olabilecek herhangi bir davranışta bulunmadığını söyleyen Soyinka, "ABD'de beni bekleyen etkinliklere katılamayacağım. Vizem yok, belli ki ABD'ye girmem yasaklandı" dedi.

Filistin'e destek eylemine katılmıştı! ABD, Kolombiya Cumhurbaşkanı'nın vizesini iptal edecek!Filistin'e destek eylemine katılmıştı! ABD, Kolombiya Cumhurbaşkanı'nın vizesini iptal edecek!

TRUMP'A YÖNELİK AÇIKLAMALARI

Soyinka, 2016 ABD Başkanlık Seçimi sürecinde "Eğer Trump seçimi kazanırsa ABD'deki yeşil kartımı imha edeceğim" açıklamasında bulunmuş ve Trump'ın seçilmesinin ardından bu sözünü yerine getirmişti.

Trump'ın 34 ayrı suçlamadan mahkum olması üzerine bunu "bir umut" olarak nitelendiren Soyinka, geçen yıl daimi oturma iznine başvuru yapmıştı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Son Dakika | AKP'de istifa depremi devam ediyor: Küçükçekmece İlçe Başkanı istifa etti
Hayatı felç edecek! 17 il için sarı kodlu uyarı
Bu ilk kez olacak! Yarın bütün okullarda Erdoğan'ın mesajı okutulacak
Ali Koç ne biliyor? Kumarbaz hakemi açıkladı: Ferhat Gündoğdu'nun ne olduğunu bütün ülke görecek
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Spor hukukçusu tek tek açıkladı. Bahisçi hakemlere verilecek ceza ortaya çıktı
Çanakkale güne 2 depremle başladı: Naci Görür'den 'Bölge geriliyor' açıklaması
Son dakika | Dışişleri'nden Karadağ açıklaması! Türklere vizeyi kaldırmışlardı
Türklere vizeyi kaldırmışlardı
Dışişleri'nden Karadağ açıklaması!
Şansal Büyüka bahis skandalından da büyük rezaletleri anlattı: Ali Koç'un yapı iddiası haklılık kazandı
Dünya
Kenya'da uçak düştü! Kurtulan olmadı
Kenya'da uçak düştü! Kurtulan olmadı
Brezilya'da kanlı operasyon: 4'ü polis 60 kişi öldü
Brezilya'da kanlı operasyon: 4'ü polis 60 kişi öldü